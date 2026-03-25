Bochkor Gábor legsötétebb titkáról vallott

Bochkor Gábor nem finomkodott: saját tapasztalatairól mesélve elismerte, hogy élete során mindkét oldalt megélte.
Mit mondott pontosan Bochkor Gábor a megcsalásról?
A válasz sokakat sokkolhat. A műsorvezető egyértelműen fogalmazott:
A megcsalás sosem bevallandó. Mindig tagadni kell!
A kijelentés után saját történetével is alátámasztotta a mondanivalóját. Elárulta, hogy egy korábbi kapcsolatában ő maga volt hűtlen, ami végül ki is derült, és a párja emiatt elhagyta – írja a Bors cikke.
Mi történt Bochkor Gábor kapcsolatában a hűtlenség után?
Bochkor Gábor szerint a szakítás után döbbent rá igazán, mennyire fontos számára a párja. Elmondása alapján mindent megtett azért, hogy visszaszerezze, és végül sikerrel járt.
A műsorvezető azt is elárulta, hogy élete során több szerepben is volt: volt hűtlen fél, volt szerető, és ő maga is megtapasztalta, milyen érzés, amikor megcsalják.