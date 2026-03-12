Elhunyt Boros Attila, a Magyar Rádió legendás hangja

Boros Attila neve összeforrt a magyar rádiózás aranykorával, a hallgatók pedig leginkább a Ki nyer ma? című műsorból ismerhették. A műsorvezető, riporter, zenei szerkesztő, karmester és zongoraművész 91 éves korában hunyt el, maga után hagyva egy rendkívül gazdag és sokoldalú életművet – írja a Bors.

Boros Attila neve évtizedeken át összeforrt a magyar rádiózással és a Ki nyer ma? című műsorral. Fotó:Illusztráció/Unplash

Boros Attila a Magyar Rádió legendája volt

Boros Attila 1934. április 5-én született Budapesten. Már fiatalon a zene felé fordult, az 1950-es években pedig magánúton képezte magát karmesterként. Szakmai fejlődésében olyan nevek segítették, mint Lukács Miklós és Kórodi András.

Pályája a színházi világban indult: előbb Békéscsabán, majd Szolnokon dolgozott karmesterként, később pedig a József Attila Színház zenekari munkájában is részt vett. Karrierjében 1965 hozott fordulópontot, amikor csatlakozott a Magyar Rádióhoz.

A Magyar Rádiónál hosszú időn át a komolyzenei műsorok egyik legfontosabb alakja lett. Hangversenyek és operaelőadások közvetítésében működött közre, műsorokat szerkesztett és vezetett, valamint számos interjút készített a hazai zenei élet meghatározó szereplőivel.

Az elhunyt Boros Attila nemcsak műsorvezetőként és zenei szerkesztőként alkotott maradandót, hanem íróként is. Több könyve jelent meg, emellett rendszeresen publikált kritikákat és zenei témájú írásokat is. Sokoldalú munkássága miatt sokan a Magyar Rádió legendájaként emlékeznek rá.

Halála a magyar rádiózás és a komolyzenei élet számára is nagy veszteség. Boros Attila meghalt, de az a hang, műveltség és szakmai alázat, amelyet képviselt, hosszú időre nyomot hagy a hallgatók emlékezetében.