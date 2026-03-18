Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Budai Ivett: „Voltak kételyeim…” – Gulyás Gergely felesége most mindent elárult

Gyönyörű, sikeres műsorvezető és boldog édesanya – Budai Ivett élete tavaly nyáron teljesen megváltozott. Budai Ivett most őszintén mesélt arról, hogyan éli meg az anyaság kihívásait, és miként próbál egyensúlyt teremteni a munka és a család között.
Budai Ivett tavaly júliusban vált édesanyává, amikor megszületett a kislánya. A Hír TV műsorvezetőjének élete ekkor teljesen új irányt vett: a karrier és a televíziózás mellé egy minden eddiginél fontosabb szerep érkezett, az anyaság – írja a Bors.

Budai Ivett őszintén mesélt arról, milyen volt számára az anyaság első időszaka Fotó: Polyák Attila

Budai Ivett: hosszú út vezetett a képernyőig

A műsorvezető szerint az első időszak tele volt kérdésekkel és bizonytalansággal, de igyekezett mindig a legjobb döntést meghozni a kislánya érdekében.

„Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen már két hónapos kora óta végigalussza az éjszakákat, de persze az elején bennem is voltak kételyek, hogy mindent jól csinálok-e” – mesélte.

A televíziós karrier mögött hosszú évek munkája áll. Budai Ivett közgazdász diplomát szerzett, majd már az egyetem első évében jelentkezett a TV2 Akadémiára, ahol sportriporter szakra vették fel. Innen vezetett az útja az Echo TV-hez, majd később a Hír TV-hez, ahol sporthírolvasóként került először képernyőre.

Elmondása szerint az elején egyszerre kellett helytállnia az egyetemen, a képzésen és a munkában is.

„Az eleje nem volt könnyű: az egyetem, a TV2 Akadémia és a gyakornoki munka mellett még diákmunkát is vállaltam. De rengeteget tanultam ebből az időszakból.”

Ma már több műsorban is láthatják a nézők: vezeti a Radar című magazint, valamint az Ikon című beszélgetős műsort is.

A Radar különösen közel áll a szívéhez, mert olyan élményeket ad neki, amelyekkel a hétköznapi életben ritkán találkozhatna. Egy alkalommal például egy szívtranszplantációs műtétet is végignézhetett egy üvegfal mögül.

A munka és a család egyensúlya

A kislánya születése után Budai Ivett hosszabb időre háttérbe helyezte a munkát. Ma már azonban fokozatosan tér vissza a televíziózáshoz, igaz, tudatosan kevesebb feladatot vállal.

„Nyilvánvalóan a kisbabám az első, ez nem is kérdés. De minden édesanyának eljön az a pillanat, amikor el kell döntenie, hogy visszatér-e dolgozni, és hogyan találja meg a helyes arányt.”

Ebben nagy segítséget jelent számára a család is, hiszen a nagyszülők gyakran segítenek a kislánya körüli teendőkben.

Budai Ivett az anyaságról

A műsorvezető szerint az anyaságra nincs univerzális recept.

„Az anyaságra szerintem nincs bevált recept, hiszen minden gyermek más. Mindenki a saját ösztönei szerint igyekszik helytállni.”

Budai Ivett úgy érzi, hogy bár a kisbaba gondozása sok kihívással jár, mégis az egyik legszebb feladat az életben. Egyetlen mosoly pedig minden nehézséget feledtet vele.

