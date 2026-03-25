Jön a baba? Curtis felesége meglepő dolgot mondott

A hat éve együtt élő pár idén ünnepli első házassági évfordulóját, és bár sok a munka körülöttük, kapcsolatuk továbbra is stabil. A Curtis által is említett időszak most inkább a feladatokról és a tervekről szól, mint a pihenésről.

Curtis és Barnai Judit egyelőre halasztják a családalapítást, de már tervezik a közös jövőt.

Mikor vállal gyereket Curtis és felesége?

A döntés egyértelműen közös – de a végső szó Barnai Judité – írja a Bors.

Curtis felesége elárulta:

Ati teljesen rám bízza, hogy mikor vállaljunk gyereket.

A sportoló szerint egyelőre még nem érzi magát késznek a családalapításra, bár időnként felmerül benne a gondolat. Úgy látja, a kosárlabda még mindig meghatározó része az életének, ezért csak akkor szeretne gyermeket, amikor minden figyelmüket a családnak tudják szentelni.

Elmondása alapján nagyjából két-három éven belül jöhet el az ideális időszak.

Miért halasztják el most a családalapítást Curtisék?

Curtis és Barnai Judit jelenleg szinte folyamatosan dolgoznak. A rappernél beindult a koncertszezon, míg felesége edzésekre és mérkőzésekre jár. Emiatt még egy közös nyaralás megszervezése is komoly kihívás számukra.

A pár azt is elárulta, hogy korábban terveztek egy nagy esküvői lagzit, de végül elvetették az ötletet, mert inkább a közös otthonukra és élményekre szeretnének költeni.

