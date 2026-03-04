Nem tagadott semmit – kiderült, miért dolgozik estig Curtis felesége

Curtis és felesége, Barnai Judit – művésznevén Judie – jelenleg A Nagy Duett színpadán bizonyítják, hogy nemcsak a magánéletben alkotnak erős párost. A rapper és párja a legutóbbi élő adásban maximális pontszámot kaptak produkciójukra, sőt az adásgyőztes címet is megszerezték. A siker után azonban nincs pihenő, Curtis felesége közösségi oldalán elmondta, hogy a következő fellépésre már gőzerővel készülnek. Egy énekteremben készült fotót osztott meg, amelyen mikrofon mögött áll, és azt írta: „Ma is próba estig. Nagyon készülünk Székivel” - tájékoztat a Bors.

Curtis felesége győzerővel készül A Nagy Duett következő adására

Fotó: Bors

Milyen produkcióval lép fel Curtis és felesége A Nagy Duettben?

A következő adásra készülő produkcióról egyelőre kevés részlet derült ki. Curtis és Judie rendszerint igyekeznek meglepni a közönséget, ezért a dalválasztást és a színpadi koncepciót gyakran az utolsó pillanatig titokban tartják. A műsor eddigi adásai alapján azonban valószínű, hogy ismét látványos, érzelmes vagy humoros elemekkel tarkított produkcióval készülnek, amelyben mindketten megmutathatják énekesi és előadói képességeiket.

Curtis felesége eddig kifejezetten erős teljesítményt nyújtott a műsorban. A zsűri több alkalommal is dicsérte Judie hangját és színpadi jelenlétét, a közönség pedig szintén kedvezően fogadta a páros fellépéseit.

Brutális autóbalesetéről beszélt Curtis felesége: „Azt mondták, örüljek, ha lábra állok”

Kiskamaszként elgázolta egy autó Széki-Barnai Judit kosárlabdázót, aki a Levente Klubja című podcastban beszélt a traumájáról. Széki Attila Curtis felesége elárulta, épp akkoriban kezdődött a sportpályafutása, és úgy tűnt, azonnal véget is ér.

„Jó érzés rosszalkodni, erőt fitogtatni” – Curtis felesége meglepő vallomást tett

Curtis felesége meglepő nyilatkozatott tett. A magyar válogatott kosárlabdázó, Széki-Barnai Judit egy podcast műsorban elárulta, hogy olykor szeret „rosszalkodni” a pályán.