Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

széki attila

Curtis-film készül: kiderült, ki játssza a rappert

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már javában zajlik a forgatás a rapper életét feldolgozó új magyar produkció körül. A Curtis-film több meglepetést is tartogat: nemcsak a történet részletei derültek ki, hanem az is, ki játssza majd a főszerepet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
széki attilacurtis – a legismertebb senkicurtis filmcurtis

A Curtis-film a CURTIS – A legismertebb senki címet kapta, és Széki Attila életének fontos állomásait mutatja be, a felemelkedéstől a mélypontokig.

A Curtis-film a rapper felemelkedését, küzdelmeit és újrakezdését mutatja be.
A Curtis-film a rapper felemelkedését, küzdelmeit és újrakezdését mutatja be.
Fotó: Bors/Mediaworks

Ki játssza Curtist a Curtis-filmben?

A készülő Curtis-film főszerepét Nagy Márk kapta – írja a Bors.

A fiatal színész a rapper életének egy meghatározó időszakát jeleníti meg: a 23 és 28 év közötti éveket, amikor Curtis a futballt hátrahagyva a zene felé fordult. A szerep különleges kihívás számára, hiszen egy generáció egyik legismertebb előadójának történetét kell hitelesen bemutatnia.

A film egyik fő üzenetét így fogalmazta meg: „jó szándékkal is lehet hülyeséget csinálni”.

Miről szól a Curtis-film története?

A készülő Curtis-film dokumentumfilmes alapokra épül, de dramatizált jelenetekkel egészül ki. A történet a rapper életének legfontosabb fordulópontjait mutatja be: a hírnévhez vezető utat, a függőséggel vívott küzdelmet, a személyes veszteségeket és az újrakezdés lehetőségét. A filmet Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezi, aki régóta ismeri Curtist, sőt több videóklipjén is együtt dolgoztak.

Kik szerepelnek még a Curtis-filmben?

Curtis korábbi feleségét, Meszimerisz Krisztinát Ilyés Jenifer alakítja majd. A színésznő elmondta, hogy számára az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a karakter anyai oldalát hitelesen tudja megmutatni.

Nem tagadott semmit – kiderült, miért dolgozik estig Curtis felesége.

Mi történik Curtisszel? Titokzatos fotó robbantotta fel az internetet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!