Curtis-film készül: kiderült, ki játssza a rappert

A Curtis-film a CURTIS – A legismertebb senki címet kapta, és Széki Attila életének fontos állomásait mutatja be, a felemelkedéstől a mélypontokig.

A Curtis-film a rapper felemelkedését, küzdelmeit és újrakezdését mutatja be.

Fotó: Bors/Mediaworks

Ki játssza Curtist a Curtis-filmben?

A készülő Curtis-film főszerepét Nagy Márk kapta – írja a Bors.

A fiatal színész a rapper életének egy meghatározó időszakát jeleníti meg: a 23 és 28 év közötti éveket, amikor Curtis a futballt hátrahagyva a zene felé fordult. A szerep különleges kihívás számára, hiszen egy generáció egyik legismertebb előadójának történetét kell hitelesen bemutatnia.

A film egyik fő üzenetét így fogalmazta meg: „jó szándékkal is lehet hülyeséget csinálni”.

Miről szól a Curtis-film története?

A készülő Curtis-film dokumentumfilmes alapokra épül, de dramatizált jelenetekkel egészül ki. A történet a rapper életének legfontosabb fordulópontjait mutatja be: a hírnévhez vezető utat, a függőséggel vívott küzdelmet, a személyes veszteségeket és az újrakezdés lehetőségét. A filmet Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezi, aki régóta ismeri Curtist, sőt több videóklipjén is együtt dolgoztak.

Kik szerepelnek még a Curtis-filmben?

Curtis korábbi feleségét, Meszimerisz Krisztinát Ilyés Jenifer alakítja majd. A színésznő elmondta, hogy számára az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a karakter anyai oldalát hitelesen tudja megmutatni.