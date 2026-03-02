Curtis megmutatta kisbabáját – fotó

Hírlevél
Mindenki elalélt, a rajongók szerint ennél cukibb fotót már nem is lehetne készíteni. Curtis ezúttal nem koncertfelvétellel vagy szókimondó videóval jelentkezett, hanem egy igazán bensőséges pillanatot osztott meg követőivel.
Curtis az Instagramon mutatta meg, hogyan pihen: az ágyban, takaró alatt bújik össze szeretett társával – írja a Bors.  

Curtis
Curtis
Fotó: Bors/Mediaworks

Curtis egy szóval fejezte ki szeretetét

A meghitt, nyugodt hangulatú kép pillanatok alatt elárasztotta a közösségi oldalt, a kommentelők pedig egymás után küldték a szívecskéket. A rövid felirat szinte mindent elárul, néha nincs is szükség hosszú magyarázatra. 

Kisbaba” 

– írta a képhez a rapper, egy mosolygós emoji és egy lila szív kíséretében. 

Ahogy korábban megírtuk, Curtis jelenleg A Nagy Duett színpadán is bizonyít, ahol feleségével, Barnai Judittal, vagyis Judie-val alkot egy párost. A legutóbbi adásban maximális pontszámot kaptak produkciójukra, sőt adásgyőztesek is lettek. úgy tűnik, a színpadon és a magánéletben is minden a legnagyobb rendben van. 

