Curtis megmutatta kisbabáját – fotó

Curtis az Instagramon mutatta meg, hogyan pihen: az ágyban, takaró alatt bújik össze szeretett társával – írja a Bors.

Fotó: Bors/Mediaworks

Curtis egy szóval fejezte ki szeretetét

A meghitt, nyugodt hangulatú kép pillanatok alatt elárasztotta a közösségi oldalt, a kommentelők pedig egymás után küldték a szívecskéket. A rövid felirat szinte mindent elárul, néha nincs is szükség hosszú magyarázatra.

Kisbaba”

– írta a képhez a rapper, egy mosolygós emoji és egy lila szív kíséretében.

Ahogy korábban megírtuk, Curtis jelenleg A Nagy Duett színpadán is bizonyít, ahol feleségével, Barnai Judittal, vagyis Judie-val alkot egy párost. A legutóbbi adásban maximális pontszámot kaptak produkciójukra, sőt adásgyőztesek is lettek. úgy tűnik, a színpadon és a magánéletben is minden a legnagyobb rendben van.

