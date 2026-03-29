Dárdai Blanka és L.L Junior kapcsolata: most derült ki az igazság a háttérben

A Dárdai Blanka és L.L Junior kapcsolat éveken át az egyik legnagyobb figyelmet kapó celebrománc volt Magyarországon. A kapcsolat elején még tagadták a viszonyt, később azonban felvállalták egymást, ami komoly visszhangot váltott ki — főleg a köztük lévő korkülönbség miatt – írja a Bors.

Dárdai Blanka és L.L Junior kapcsolata kívülről szerelemnek tűnt, az énekesnő szerint azonban valójában traumakötődés volt

A kapcsolatuk azonban már a kezdetektől hullámzó volt: szakítások, kibékülések, majd végül egy végleges lezárás.

Dárdai Blanka és L.L Junior – nem szerelem volt

Az énekesnő egy podcastben beszélt arról, hogyan látja ma ezt az időszakot. Elmondása szerint már akkor sem tudta pontosan megfogalmazni, miért választotta Juniort.

„Nem tudtam felsorolni, miért őt választottam. Csak azt éreztem, hogy ez valami nagyon erős dolog.”

A Dárdai Blanka és L.L Junior kapcsolat azonban idővel teljesen más értelmet nyert számára.

„Rájöttem, hogy ez nem szerelem volt, hanem egy traumakötődés.”

Traumakötődés és önismeret – így változott meg minden

A Dárdai Blanka és L.L Junior kapcsolat feldolgozása során az énekesnő komoly önismereti úton ment végig. Két éve jár terápiára, és saját bevallása szerint most kezdte igazán megérteni önmagát.

Korábban sok mindent másokban keresett, ma már viszont tisztábban látja a saját felelősségét is.

„Először magamba kellett néznem, és rájönni, hogy én is hibáztam.”

A Dárdai Blanka új párkapcsolat már egészen más alapokra épül – kiegyensúlyozottabb és egészségesebb.

Dárdai Blanka és L.L Junior szakítás — maradt benne hiányérzet

Az énekesnő arról is beszélt, hogy ma már másképp kezelné a múltat. Úgy érzi, nem volt szép, ahogy kilépett a kapcsolatból.

„Legszívesebben azt mondanám neki, hogy ne haragudj.”

A Dárdai Blanka és L.L Junior szakítás így nemcsak egy kapcsolat végét jelentette, hanem egy komoly tanulási folyamat kezdetét is.

