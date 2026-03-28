Dávid Petra exeinek most okuk lesz rettegni – váratlan dologra készül a fitneszmodell

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik, de a nagyközönség számára a Házasság első látásra és a Farm VIP című műsorokból is ismert - írja a Bors.

Dávid Petra készülő könyvében a múltját is feltárja

Mit árult el Dávid Petra könyvéről?

Dávid Petra elárulta, hogy két könyvön dolgozik egyszerre: egy életrajzi köteten és egy receptgyűjteményen. Az önéletrajzi könyvben őszintén mesél majd életének meghatározó időszakairól, beleértve a televíziós szerepléseit és a párkapcsolatait is.

Benne lesz a Házasság első látásra és a Farm VIP, a versenyidőszakok és persze az összes exem is, innen üzenem nekik, hogy féljenek csak

– mondta nevetve.

A könyv tehát nemcsak inspiráló történeteket, hanem kifejezetten személyes és szókimondó részleteket is tartalmaz majd.

Milyen versenyen lépett színpadra Dávid Petra?

A személyi edző a közelmúltban a Just Clear gálán lépett színpadra versenyzőként. Bár számára a színpad mindig különleges élményt jelent, ezúttal nem volt teljesen elégedett önmagával.

Nem tartottam most versenydiétát, mert úgy éreztem, hogy nem tudnám mentálisan odatenni magam

– fogalmazott.

Hozzátette azt is, hogy a színpad varázsa továbbra is erősen hat rá: „Van ennek a világnak egyfajta csillogása, pompája, ami mindig vonzott.”

Ugyanakkor most először fordult elő vele, hogy nem tudott felszabadultan mosolyogni: „Valószínűleg ez is azért volt, mert nem vagyok büszke a jelenlegi formámra.”