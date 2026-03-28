Dávid Petra exeinek most okuk lesz rettegni – váratlan dologra készül a fitneszmodell

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik, de a nagyközönség számára a Házasság első látásra és a Farm VIP című műsorokból is ismert - írja a Bors.
Mit árult el Dávid Petra könyvéről?
Dávid Petra elárulta, hogy két könyvön dolgozik egyszerre: egy életrajzi köteten és egy receptgyűjteményen. Az önéletrajzi könyvben őszintén mesél majd életének meghatározó időszakairól, beleértve a televíziós szerepléseit és a párkapcsolatait is.
Benne lesz a Házasság első látásra és a Farm VIP, a versenyidőszakok és persze az összes exem is, innen üzenem nekik, hogy féljenek csak
– mondta nevetve.
A könyv tehát nemcsak inspiráló történeteket, hanem kifejezetten személyes és szókimondó részleteket is tartalmaz majd.
Milyen versenyen lépett színpadra Dávid Petra?
A személyi edző a közelmúltban a Just Clear gálán lépett színpadra versenyzőként. Bár számára a színpad mindig különleges élményt jelent, ezúttal nem volt teljesen elégedett önmagával.
Nem tartottam most versenydiétát, mert úgy éreztem, hogy nem tudnám mentálisan odatenni magam
– fogalmazott.
Hozzátette azt is, hogy a színpad varázsa továbbra is erősen hat rá: „Van ennek a világnak egyfajta csillogása, pompája, ami mindig vonzott.”
Ugyanakkor most először fordult elő vele, hogy nem tudott felszabadultan mosolyogni: „Valószínűleg ez is azért volt, mert nem vagyok büszke a jelenlegi formámra.”
Egy különös felvétel kezdett villámgyorsan terjedni az interneten. Kiara Lord egy ismert influenszer társaságában tűnik fel a videón. A jelenetben egy szokatlan édesség kerül a középpontba, miközben mindketten jól szórakoznak.
Dávid Petra, a TV2-n futó Házasság első látásra korábbi szereplője ismét megmutatta, hogy a kitartás és a következetesség csodákra képes. A fitneszversenyző őszintén mesélt arról, minek köszönheti, hogy bomba formában van.