Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Hatalmas bejelentést tett Liptai Claudia, ilyen még nem történt!

Nem várt fordulat történt A Nagy Duett legutóbbi élő adásában. Liptai Claudia és Till Attila óriási bejelentést tett: érkezik a Destination X kalandműsor Magyarországra, a reality a TV2 csatornán indul.
Hatalmas meglepetést tartogatott a nézőknek A Nagy Duett legutóbbi adása: Liptai Claudia és Till Attila rendkívüli hírt jelentettek be, amely új szintre emelheti a hazai szórakoztató műsorokat. Kiderült, hogy Magyarországon először a TV2 képernyőjén lesz látható a nemzetközi sikerműsor, a Destination X – írja a Bors

Fotó: TV2

A Destination X egy különleges kaland-reality, amely teljesen új formátumot hoz a magyar televíziózásba. A műsorban ismert szereplők indulnak el egy titokzatos európai utazásra, ahol a legnagyobb kihívás, hogy nem tudják, éppen hol tartózkodnak. A versenyzők feladata, hogy különféle izgalmas feladványok és nyomok segítségével rájöjjenek aktuális tartózkodási helyükre. 

Destination X Magyarországon: hatalmas a tét 

A Destination X nemcsak élményekben, hanem nyereményben is bőkezű: a győztes 20 millió forinttal térhet haza, miközben egy életre szóló kaland részese lesz. 

Komoly trauma érte Krausz Gábort, ezt soha nem akarta újra átélni

Egy váratlan pillanat teljesen felkavarta Krausz Gábort a konyhában. A Séfek Séfe legújabb csapatfőzésének témája ugyanis olyan emlékeket hozott elő a séfben, amelyekről azt hitte, már végleg maga mögött hagyta.

 

