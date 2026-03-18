Dolhai Attila nagy vallomást tett

Dolhai Attila új kihívással néz szembe: a színész nemrég a székesfehérvári Vörösmarty Színház élére került. Bár az ország a Rómeó és Júlia musical sztárjaként ismerte meg, most már igazgatóként is bizonyítania kell. Dolhai Attila színházigazgató szerint az új szerep sok tanulással jár, és jóval több feladatot hozott, mint amire számított – írja a Bors.

Fotó: Szabó Miklós / Szabó Miklós

Dolhai Attila fiatalon már bizonyította, hogy több műfajban is otthonosan mozog, most azonban a színpad mellett a színházvezetésben is helyt kell állnia.

A színészt nemrég nevezték ki a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatójává, miközben továbbra is játszik az Operettszínházban és időnként más társulatoknál is.

Az új feladat azonban a vártnál jóval több utazással és munkával jár. Dolhai Attila Kistarcsán él, és rendszeresen ingázik Székesfehérvárra, de a Miskolci Nemzeti Színházban is fellép. Mint mondta, eredetileg épp azért vállalta a színházvezetést, hogy kevesebb éjszakai utazás legyen az életében.

Időnként szeretném kiforgatni a világot a helyéről, és elhiszem, hogy egyből sínre teszünk mindent

– fogalmazott a hot! magazinnak adott interjújában.

Dolhai Attila szerint az első év különösen meghatározó lesz számára igazgatóként. Úgy látja, lassú, de biztos építkezéssel szeretné formálni a színház jövőjét, és azt sem titkolja, hogy az ő vezetése alatt a zenének is nagyobb szerepe lehet majd a repertoárban. A színész-igazgató rengeteget dolgozik, ami a családi életét is próbára teszi, de felesége és gyermekei mindenben támogatják. Dolhai Attila abban bízik, hogy idővel megtalálja az egyensúlyt a színpad, a vezetői feladatok és a magánélet között.

Nagy változás történt a művész életében. A színész, Dolhai Attila elhagyta Budapestet és színházigazgató lett Székesfehérvárott.