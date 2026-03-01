Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva kirohanás: ukrán politológus fenyegette és sértegette Orbán Viktort

Hihetetlen!

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

emlék

Szívszorító sorokkal emlékezett kedvesére Dudás Miki özvegye

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szigligeti Ivett szívszorító sorokkal és közös fotókkal idézte fel kedvese emlékét, aki idén januárban hunyt el. Dudás Miki elvesztése óta Ivett rendszeresen megosztja fájdalmas, ugyanakkor szeretetteljes emlékeit követőivel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emlékDudás MiklósSzigligeti Ivett

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett ismét könnyeket csalt a rajongók szemébe, amikor megható sorokkal emlékezett meg a fiatalon elhunyt sportolóról. A világbajnok és Ivett kapcsolata több mint egy évtizeden át tartott, két gyermekük született – írja a Bors

Szigligeti Ivett megható sorokkal emlékezett meg Dudás Mikiről
Szigligeti Ivett megható sorokkal emlékezett meg Dudás Mikiről 
Fotó: Mediaworks

Bár 2025 májusában rövid időre különváltak, a sportoló halála előtt újra egy párt alkottak.  

Ivett halála óta rendszeresen emlékezik kedvesére, és oszt meg közös fotókat az interneten. Legutóbbi posztjában egy fekete-fehér fotósorozattal idézte fel Dudás Miki emlékét, mellé pedig megható sorokat írt: 

Csak fogd a kezemet és soha ne engedd el! Csak öleld át a lelkemet a szereteteddel! Csak tápláld a szívemet a szerelmeddel! Csak éltesd az életem az életeddel!

Ez várhat Dudás Miki gyilkosára – megszólalt a jogász

Dudás Miki 34 évesen, 2026. január 5-én hunyt el XVIII. kerületi otthonában. Kezdetben idegenkezűségre nem gyanakodtak, ám a boncolás után halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Egyelőre nincs megnevezett gyanúsított, ám ha az elkövetőt vagy elkövetőket sikerül azonosítani, a jogi következmények rendkívül súlyosak lehetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!