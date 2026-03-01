Szívszorító sorokkal emlékezett kedvesére Dudás Miki özvegye

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett ismét könnyeket csalt a rajongók szemébe, amikor megható sorokkal emlékezett meg a fiatalon elhunyt sportolóról. A világbajnok és Ivett kapcsolata több mint egy évtizeden át tartott, két gyermekük született – írja a Bors.
Bár 2025 májusában rövid időre különváltak, a sportoló halála előtt újra egy párt alkottak.
Ivett halála óta rendszeresen emlékezik kedvesére, és oszt meg közös fotókat az interneten. Legutóbbi posztjában egy fekete-fehér fotósorozattal idézte fel Dudás Miki emlékét, mellé pedig megható sorokat írt:
Csak fogd a kezemet és soha ne engedd el! Csak öleld át a lelkemet a szereteteddel! Csak tápláld a szívemet a szerelmeddel! Csak éltesd az életem az életeddel!
Dudás Miki 34 évesen, 2026. január 5-én hunyt el XVIII. kerületi otthonában. Kezdetben idegenkezűségre nem gyanakodtak, ám a boncolás után halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Egyelőre nincs megnevezett gyanúsított, ám ha az elkövetőt vagy elkövetőket sikerül azonosítani, a jogi következmények rendkívül súlyosak lehetnek.