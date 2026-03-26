Dudás Miklós halála után: özvegye nagy lépésre szánta el magát

Még mindig rengeteg a kérdés a tragikus körülmények között elhunyt kajakos halála körül, miközben a család próbál talpon maradni. Dudás Miklós özvegye most egy régi szenvedélyéhez tért vissza, hogy átvészelje élete egyik legnehezebb időszakát.
Dudás Miklós halála január elején sokkolta az országot, és azóta is folyamatosan új részletek látnak napvilágot az ügyben. A sportoló párja, Szigligeti Ivett találta meg őt otthonukban, és azóta két gyermekük, Nara és Miló mellett próbálja összeszedni magát lelkileg, szakemberek segítségét is igénybe véve – írja a Bors.

Hogyan próbál talpon maradni Dudás Miklós özvegye?

A gyász mellett Szigligeti Ivett igyekszik kapaszkodókat találni a mindennapokban. A jelek szerint egy régi szenvedélye felé fordult: újra táncolni kezdett.

Elmondása szerint már 7 éves kora óta kötődik a tánchoz, és hosszú éveken át a Madách Tánciskola mindennapjainak része volt. Most egy számára különösen fontos előadás próbájára tért vissza, ahol régi növendékként ismét színpadra állhat.

Ez a lépés nemcsak egy hobbi újraélesztése, hanem egyfajta kapaszkodó is számára, amellyel megpróbálja feldolgozni a veszteséget.

Kapcsolódó hírek:

Lehet, hogy emiatt halt meg Dudás Miklós

Párja szerint Dudás Miklós a túlvilágról üzenhetett


 

 

