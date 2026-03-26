Dudás Miklós halála után: özvegye nagy lépésre szánta el magát

Dudás Miklós halála január elején sokkolta az országot, és azóta is folyamatosan új részletek látnak napvilágot az ügyben. A sportoló párja, Szigligeti Ivett találta meg őt otthonukban, és azóta két gyermekük, Nara és Miló mellett próbálja összeszedni magát lelkileg, szakemberek segítségét is igénybe véve – írja a Bors.

Dudás Miklós

Hogyan próbál talpon maradni Dudás Miklós özvegye?

A gyász mellett Szigligeti Ivett igyekszik kapaszkodókat találni a mindennapokban. A jelek szerint egy régi szenvedélye felé fordult: újra táncolni kezdett.

Elmondása szerint már 7 éves kora óta kötődik a tánchoz, és hosszú éveken át a Madách Tánciskola mindennapjainak része volt. Most egy számára különösen fontos előadás próbájára tért vissza, ahol régi növendékként ismét színpadra állhat.

Ez a lépés nemcsak egy hobbi újraélesztése, hanem egyfajta kapaszkodó is számára, amellyel megpróbálja feldolgozni a veszteséget.

Kapcsolódó hírek: Lehet, hogy emiatt halt meg Dudás Miklós Párja szerint Dudás Miklós a túlvilágról üzenhetett



