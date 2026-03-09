Az Esmeralda sztárja ezt mondta Magyarországról

Korábban már járt nálunk, de most több tíz év után visszatért Magyarországra az Esmeralda című sorozat főszereplője, Leticia Calderón. A gyönyörű mexikói színésznő nem csupán a kultúrát igyekszik megismerni az utazásai során, hanem az ország történelmét is.
Az Esmeralda sztárja imádja hazánkat
Minden nagyon tetszett, amit ebből az országból láttam. Az épületek, az utcák, az emberek mind nagyon szimpatikusak, szeretek itt lenni. Nagyon különbözik a hazámtól, de korábban, fiatalabb koromban is szerettem itt lenni, és most is élvezem az itteni légkört
– kezdte a hot! magazinnak Leticia, amit a borsonline.hu szemlézett.
Magyarországnak nagyon érdekes a története. Vannak a történelmének sajnálatos részei, de egyben úgy látom, hogy ez egy szép és bátor nép. Éppen ezért nemcsak a turisztikai látványosságokra voltam kíváncsi, hanem olyan utcákon is bolyongtam, amik mentesek a turistáktól. Szerettem volna átélni, milyen csak magyar emberek között sétálni – tette hozzá a színésznő.
„Mindkét gyermekem meg akarja kóstolni az összes magyar ételt”
A színésznő a két fiával érkezett hozzánk, ráadásul mindkettőnek akkoriban volt a születésnapja, így az utazás tele volt ünneplésekkel.
A nagyobbik fiam születésnapja pont akkor volt, amikor a repülőn utaztunk. Kicsit csalódott volt, hogy nem Magyarországon ünneplünk, de azért így is jó volt. A kisebbik fiamat viszont már itt köszöntöttük: ettünk tortát, és elénekeltük a Mexikóban szokásos szülinapi dalt. A fiaimnak ajándék volt, hogy Magyarországra utaztunk. Ők először tartottak velem egy ilyen jellegű útra, tehát nekik minden új volt – mesélte az édesanya.
Mindkét gyermekem meg akarta kóstolni az összes magyar ételt, és folyamatosan vásárolták a szuveníreket. Persze nagyon jól tudják, hogy dolgozni jöttem ide, és így nem volt folyamatosan időnk a szórakozásra.
Alig várta A Nagy Duett forgatását
Leticia A Nagy Duettre is magával vitte a két fiát, így lehetőségük volt ezt a műsort is megismerni. A TV2 sikerműsorában ugyanis a mamájuk volt a vendég zsűritag. A színésznő fergetegesen érezte magát a műsorban, és azonnal megtalálta a közös hangot a többi ítésszel.
Tudtam, miről szól ez a műsor, és őszintén szólva, nagyon vártam, hogy ott lehessek és élőben lássam. Szerintem ez egy rendkívül szórakoztató formátum, ahol nem is az éneklés számít, hanem inkább a produkciók kreativitása, a párosok közötti kémia, a látvány és a humoros pillanatok. Tehát eszerint is terveztem a pontozást! – zárta gondolatát az 58 éves színésznő.
