Fekete Pákó nehéz pillanatokat élt át - meglepő vallomás érkezett

A Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi alkotta duó az első adásban még a mezőny élére került, a második élő show azonban komoly kihívást tartogatott számukra. A gyors tempójú magyar rap nehezebb falatnak bizonyult, mint amire számítottak, és ez a pontszámokban is megmutatkozott. A páros most egy Demjén Ferenc-slágerrel, a Szerelemvonattal próbálja visszaszerezni a közönség és a zsűri bizalmát A Nagy Duett színpadán - írja a Bors.

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi A Nagy Duett színpadán

Mi történt Fekete Pákóval A Nagy Duettben?

A második adásban a páros a Szerelemdoktor című dallal lépett színpadra, amelyben hangsúlyos rapbetét is szerepelt.

A produkció után a zsűri – köztük Stohl András – úgy látta, hogy az előadás nem érte el az első show energiaszintjét.

A kritika elsősorban a raptempóra és a szöveg pontosságára vonatkozott. Az ítészek döntése nyomán a duó a veszélyzónába került, ami érezhetően megviselte őket. Végül azonban a zsűri mentette meg őket, így tovább folytathatják a versenyt. A történtek után dupla erővel vetették bele magukat a próbákba.

Mit mondott Komonyi Zsuzsi Fekete Pákóról?

Komonyi Zsuzsi a történtek után kiállt partnere mellett, hangsúlyozva, hogy Pákó rengeteget dolgozott a raprészen. Elmondása szerint a gyors magyar szöveg még anyanyelvi beszélők számára is komoly kihívást jelenthet, így különösen nagyra értékelte, hogy társa vállalta a feladatot és nem hátrált meg. A páros most egy líraibb irányba fordul: Demjén Ferenc Szerelemvonat című slágerét adják elő. Zsuzsi szerint ez a dal közelebb áll Pákó hangi adottságaihoz, ráadásul az éneklésben már az első adásban is magabiztos volt.

A cél egyértelmű: elkerülni a veszélyzónát, és bebizonyítani, hogy helyük van a mezőnyben.

