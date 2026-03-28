Dolly szívszorító vallomást tett Fenyő Miklósról

A magyar rock and roll koronázatlan királyának, Fenyő Miklósnak halála óriási űrt hagyott a zenésztársak és rajongók életében. Dolly mély fájdalommal idézte fel az évtizedeken át tartó barátságukat, amely a ’60-as évektől egészen az utolsó időkig meghatározó maradt mindkettejük életében – írja a Bors.

Fenyő Miklós és Dolly barátsága a ’60-as években kezdődött

Fotó: Móricz Simon

Dolly és Fenyő Miklós barátsága különleges volt

Dolly elmondta, hogy Fenyő Miklós volt az utolsó igazi barátja, akivel bármiről tudtak beszélgetni, akár hajnalig is. A zenei pálya kezdeti éveiben átélt élményeik nemcsak karrierjüket formálták, hanem szoros emberi kötelékeket is teremtettek.

Mind a ketten együtt voltunk fiatalok, a ’60-as évekről rengeteg emlékünk volt

– idézte fel az énekesnő. A barátságuk nem a mindennapi jelenléten, hanem a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapult, és a Fenyő Miklós temetése óta eltelt idő sem enyhítette Dolly fájdalmát.

Nagyon fáj, nagyon hiányzik. Már nyúlnék a telefonért, és ráeszmélek, hogy ez többé nem lehetséges

– mondta. A szeretet, a becsület és a rendkívüli zenei tehetség, amit Fenyő Miklós képviselt, örökre megmarad emlékeikben.

Nagy a feszültség Fenyő Miklós körül: megszólaltak az örökösök

Meglepő bejelentést tett a család a közösségi oldalon, ami gyorsan felkavarta a rajongókat. A Fenyő Miklós nevét viselő dalokra épülő decemberi Aréna-rendezvényt ugyanis az örökösök nyilvánosan nem támogatják.

Megrázó részletek Fenyő Miklós utolsó éjszakájáról

Néhány tucat elszánt rajongó dacolva a zimankós, havas esős idővel rock and roll koncerten vett részt Zamárdiban a Balaton partján. A koncert végén kiderült, hogy a Hotel Mentholt Fenyő Miklós emlékére játszották.