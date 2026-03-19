Nagy a feszültség Fenyő Miklós körül: megszólaltak az örökösök

2026. március 18-án került nyilvánosságra, hogy Fenyő Miklós gyermekei, Dió és Dáci elhatárolódnak a december közepére meghirdetett budapesti Aréna-koncerttől. A család közlése szerint nemcsak ők, hanem a Fenyőgyöngye zenekar és a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja sem áll az esemény mögé.

Fenyő Miklós (1947-2026)

Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós gyermekei üzentek

A család posztjában azt írta, hogy tudomásukra jutott a decemberi koncert híre, de ettől a rendezvénytől elhatárolódnak. A bejegyzés különösen nagyot ment a rajongók között, mert sokan hivatalos, támogatott eseménynek hihették a produkciót.

Tiszta vizet öntöttek a pohárba

A közlemény végén ugyanakkor megnyugtató hírt is közöltek:

a hivatalos Fenyő Miklós emlékkoncert dátuma 2027. március 12.

Erre az eseményre a Jegy.hu felületén már utalás is látható.

A család teljes beszámolóját a BORS oldalán tekintheti meg.

