Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyő Miklós

Nagy a feszültség Fenyő Miklós körül: megszólaltak az örökösök

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő bejelentést tett a család a közösségi oldalon, ami gyorsan felkavarta a rajongókat. A Fenyő Miklós nevét viselő dalokra épülő decemberi Aréna-rendezvényt ugyanis az örökösök nyilvánosan nem támogatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
2026. március 18-án került nyilvánosságra, hogy Fenyő Miklós gyermekei, Dió és Dáci elhatárolódnak a december közepére meghirdetett budapesti Aréna-koncerttől. A család közlése szerint nemcsak ők, hanem a Fenyőgyöngye zenekar és a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja sem áll az esemény mögé.

Fenyő Miklós (1947-2026)
Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós gyermekei üzentek

A család posztjában azt írta, hogy tudomásukra jutott a decemberi koncert híre, de ettől a rendezvénytől elhatárolódnak. A bejegyzés különösen nagyot ment a rajongók között, mert sokan hivatalos, támogatott eseménynek hihették a produkciót.

Tiszta vizet öntöttek a pohárba

A közlemény végén ugyanakkor megnyugtató hírt is közöltek: 

a hivatalos Fenyő Miklós emlékkoncert dátuma 2027. március 12. 

Erre az eseményre a Jegy.hu felületén már utalás is látható.

A család teljes beszámolóját a BORS oldalán tekintheti meg. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!