Nagy a feszültség Fenyő Miklós körül: megszólaltak az örökösök

2026. március 18-án került nyilvánosságra, hogy Fenyő Miklós gyermekei, Dió és Dáci elhatárolódnak a december közepére meghirdetett budapesti Aréna-koncerttől. A család közlése szerint nemcsak ők, hanem a Fenyőgyöngye zenekar és a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja sem áll az esemény mögé.
Fenyő Miklós gyermekei üzentek
A család posztjában azt írta, hogy tudomásukra jutott a decemberi koncert híre, de ettől a rendezvénytől elhatárolódnak. A bejegyzés különösen nagyot ment a rajongók között, mert sokan hivatalos, támogatott eseménynek hihették a produkciót.
Tiszta vizet öntöttek a pohárba
A közlemény végén ugyanakkor megnyugtató hírt is közöltek:
a hivatalos Fenyő Miklós emlékkoncert dátuma 2027. március 12.
Erre az eseményre a Jegy.hu felületén már utalás is látható.
A család teljes beszámolóját a BORS oldalán tekintheti meg.
Vasárnap rosszullét miatt félbe kellett szakítani az előadást, ami mélyen megrázta a közönséget. Pásztor Erzsi állapota miatt sokan aggódni kezdtek a történtek után. A friss hírek szerint sok erőt jelent számára a rajongók szeretete és a bátorító üzenetek.
Megijedtek a rajongók, amikor kiderült, hogy Balázs Klári kórházba került. Az énekesnő azonban megnyugtatta a közönséget: tervezett rutinműtéten esett át, jól van, és hamarosan haza is térhet.