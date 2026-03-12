Bikinis fotóval köszöntötte a tavaszt Balogh Edina

A színésznő és egykori szépségkirálynő ritkán oszt meg magáról hasonló fotókat, ezért a rajongók számára külön meglepetést jelentett a friss bejegyzés. A felvételen nyárias hangulatban, bikiniben látható, amellyel a tavaszi felmelegedést ünnepli – írja a Bors.

Balogh Edina fotóitól felrobbant az internet. A kép illusztráció

Fotó: Bors/Polyak Attila



Edina fotóitól tűzbe jöttek a rajongók

Balogh Edina neve nem csak a szépségversenyek világából lehet ismerős: az elmúlt években több televíziós műsorban is feltűnt. A nézők láthatták például a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ütős Ötös, valamint a Farm VIP című produkciókban is.

A friss fotóval most egyértelműen a tavaszi hangulatot igyekezett megidézni. A napsütés és az egyre melegebb idő sokak számára jelenti a szabadtéri programok kezdetét – és úgy tűnik, a hírességek sem kivételek ez alól.