Bikinis fotóval köszöntötte a tavaszt Balogh Edina

A tél lassan búcsút int, a melegebb napok pedig sokakat a könnyedebb öltözködésre ösztönöznek. Így tett Balogh Edina is, aki egy bikinis fotóval üdvözölte a tavasz érkezését közösségi oldalán.
A színésznő és egykori szépségkirálynő ritkán oszt meg magáról hasonló fotókat, ezért a rajongók számára külön meglepetést jelentett a friss bejegyzés. A felvételen nyárias hangulatban, bikiniben látható, amellyel a tavaszi felmelegedést ünnepli – írja a Bors.
Edina fotóitól tűzbe jöttek a rajongók
Balogh Edina neve nem csak a szépségversenyek világából lehet ismerős: az elmúlt években több televíziós műsorban is feltűnt. A nézők láthatták például a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ütős Ötös, valamint a Farm VIP című produkciókban is.
A friss fotóval most egyértelműen a tavaszi hangulatot igyekezett megidézni. A napsütés és az egyre melegebb idő sokak számára jelenti a szabadtéri programok kezdetét – és úgy tűnik, a hírességek sem kivételek ez alól.
