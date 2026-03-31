Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor bemutatja, mi a különbség a védett ár és a tiszás ár között – videó 

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Galla Miklós

Drámai napokon van túl Galla Miklós, most beszélt az állapotáról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A humorista egészségügyi problémái miatt az utóbbi időben több fellépését is le kellett mondania, ami miatt a rajongók is aggódni kezdtek. Galla Miklós nemrég kórházba került, miután elesett az otthonában, de azóta már hazatérhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Galla Miklós elmondta, hogy jelenleg nyugodt körülmények között tölti a mindennapjait, főként e-mailezik és híreket olvas. Hozzátette, számára most az a legfontosabb, hogy kiderüljön, szükség lesz-e műtétre – írja a Bors

Galla Miklós állapota javult 
Fotó: Tumbász Hédi/MW Bulvár

Galla Miklós rendezte tartozásait

A humorista arról is beszélt, hogy mi lesz a lemondott fellépések sorsa. Mint mondta, a közönségnek nem kell aggódnia, mert a tervezett műsorokat később mindenképpen bepótolják, többek között Laár Andrással közösen is.

Galla Miklós azt is elárulta, hogy anyagilag egyelőre stabil helyzetben van, rendelkezik tartalékokkal, így nem szorul segítségre. 

Emellett egy könyvelő segíti a pénzügyei intézésében, és minden korábbi tartozását sikerült rendeznie.

Megrázó, min ment keresztül Galla Miklós

Galla Miklós most először beszélt őszintén arról, mi történt vele azon a napon, amikor mentőt kellett hívnia. Vallomása több korábbi pletykát is tisztáz, és pontos képet ad az állapotáról.

Nem fog hinni a szemének: Galla Miklós ágyát és ruháit egy konténerben találták meg

Meglepő jelenet fogadta azokat, akik a napokban a humorista otthonának közelében jártak: egy konténerben személyes tárgyak, ruhák és bútorok is feltűntek. Galla Miklós neve azután került ismét a hírekbe, hogy rosszullét miatt mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították, a történet pedig azóta újabb furcsa fordulatot vett. 
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!