Megtámadták a NATO-t: hatalmas becsapódás történt – kitört a pánik

Galla Miklós

Megrázó, min ment keresztül Galla Miklós

Sokkoló részletek derültek ki a népszerű humorista kórházi esetéről, amely napokra aggodalomba sodorta a rajongókat. Galla Miklós most először beszélt őszintén arról, mi történt vele azon a napon, amikor mentőt kellett hívnia. Vallomása több korábbi pletykát is tisztáz, és pontos képet ad az állapotáról.
Az utóbbi időszakban komoly aggodalom övezte Galla Miklós állapotát, miután a magyar humorista váratlanul rosszul lett, és kórházba került. A L'art pour l'art Társulat egykori tagja most részletesen beszámolt a történtekről, valamint arról is, hogyan zajlik a felépülése a mentők beavatkozása után - tájékoztat a Bors.

Galla Miklós a mentők segítségére szorult - Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

Mi történt Galla Miklóssal?

A humorista saját otthonában került nehéz helyzetbe: elmondása szerint elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga hívta ki a mentőket, miután rájött, hogy segítség nélkül nem tud felállni.

Miért került kórházba Galla Miklós?

A kórházi ellátásra azért volt szükség, mert az esést követően tartós fájdalom és mozgásképtelenség jelentkezett. A mentők gyorsan reagáltak, és kórházba szállították, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat és beavatkozásokat.

A művész elmondása szerint több, korábban is fennálló egészségügyi probléma állhatott a háttérben. Visszatérő tünetek, köztük egy makacs panasz is nehezítette az állapotát, azonban a legfrissebb vizsgálatok biztató eredményeket hoztak.

Rendőrök és mentők lepték el az utcát – így látta a szomszéd Galla Miklós kálváriáját

Hatalmas riadalmat okozott a népszerű nevettető lakóhelyénél a hatóságok vonulása, amely az egész utcát felbolygatta. A szomszédok beszámolói szerint a mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre, miután egy héten belül már másodszor volt nagy mozgás Galla Miklós otthona körül.

Hatalmas fordulatot vett Laár András élete

Sokan a természetközeli életmódjáról ismerték a L’art pour l’art Társulat alapító tagját. Laár András hosszú ideig egy tanyán élt, ahol távol a város zajától élvezhette a nyugalmat és a természet közelségét. Most azonban váratlan döntést hozott, és egy időre maga mögött hagyta a vidéki életet.

 

