Megrázó, min ment keresztül Galla Miklós

Az utóbbi időszakban komoly aggodalom övezte Galla Miklós állapotát, miután a magyar humorista váratlanul rosszul lett, és kórházba került. A L'art pour l'art Társulat egykori tagja most részletesen beszámolt a történtekről, valamint arról is, hogyan zajlik a felépülése a mentők beavatkozása után - tájékoztat a Bors.

Mi történt Galla Miklóssal?

A humorista saját otthonában került nehéz helyzetbe: elmondása szerint elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga hívta ki a mentőket, miután rájött, hogy segítség nélkül nem tud felállni.

Miért került kórházba Galla Miklós?

A kórházi ellátásra azért volt szükség, mert az esést követően tartós fájdalom és mozgásképtelenség jelentkezett. A mentők gyorsan reagáltak, és kórházba szállították, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat és beavatkozásokat.

A művész elmondása szerint több, korábban is fennálló egészségügyi probléma állhatott a háttérben. Visszatérő tünetek, köztük egy makacs panasz is nehezítette az állapotát, azonban a legfrissebb vizsgálatok biztató eredményeket hoztak.