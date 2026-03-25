Megrázó, min ment keresztül Galla Miklós

Az utóbbi időszakban komoly aggodalom övezte Galla Miklós állapotát, miután a magyar humorista váratlanul rosszul lett, és kórházba került. A L'art pour l'art Társulat egykori tagja most részletesen beszámolt a történtekről, valamint arról is, hogyan zajlik a felépülése a mentők beavatkozása után - tájékoztat a Bors.
Mi történt Galla Miklóssal?
A humorista saját otthonában került nehéz helyzetbe: elmondása szerint elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga hívta ki a mentőket, miután rájött, hogy segítség nélkül nem tud felállni.
Miért került kórházba Galla Miklós?
A kórházi ellátásra azért volt szükség, mert az esést követően tartós fájdalom és mozgásképtelenség jelentkezett. A mentők gyorsan reagáltak, és kórházba szállították, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat és beavatkozásokat.
A művész elmondása szerint több, korábban is fennálló egészségügyi probléma állhatott a háttérben. Visszatérő tünetek, köztük egy makacs panasz is nehezítette az állapotát, azonban a legfrissebb vizsgálatok biztató eredményeket hoztak.
Hatalmas riadalmat okozott a népszerű nevettető lakóhelyénél a hatóságok vonulása, amely az egész utcát felbolygatta. A szomszédok beszámolói szerint a mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre, miután egy héten belül már másodszor volt nagy mozgás Galla Miklós otthona körül.
Sokan a természetközeli életmódjáról ismerték a L'art pour l'art Társulat alapító tagját. Laár András hosszú ideig egy tanyán élt, ahol távol a város zajától élvezhette a nyugalmat és a természet közelségét. Most azonban váratlan döntést hozott, és egy időre maga mögött hagyta a vidéki életet.