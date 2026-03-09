Nem fog hinni a szemének: Galla Miklós ágyát és ruháit egy konténerben találták meg

A L’art pour l’art Társulat alapító tagjaként ismert Galla Miklós évtizedeken át a magyar humor egyik meghatározó alakja volt. A magyar humorista most azonban nem egy új produkció vagy fellépés miatt került a figyelem középpontjába, hanem egy váratlan eseménysor miatt, amely a hírek szerint egy rosszulléttel kezdődött, és kórházi ellátással folytatódott - tájékoztat a Bors.

Galla Miklós háza előtt konténer áll, benne több személyes tárggyal

Fotó: Mediaworks / Bors

Mi történt Galla Miklóssal?

A beszámolók szerint a humorista a múlt héten taxit rendelt, ám végül lemondta az utat, mert rosszul lett. A helyszínre mentők érkeztek, akik ellátták, majd kórházba szállították kivizsgálásra. Az információk alapján a magyar humoristát nem tartották bent sokáig: a hírek szerint már másnap haza is engedték a kórházból.

A történet azonban ezzel nem ért véget. Amikor újságírók a napokban ellátogattak a házához, azt tapasztalták, hogy az ingatlan környékén egy nagy konténer áll, amelyben több személyes tárgy is feltűnt. A kidobott holmik között állítólag bútorok, tisztítószerek és ruhadarabok is voltak.

Hol van most Galla Miklós?

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy Galla Miklós jelenleg hol tartózkodik. A szomszédok beszámolói szerint az elmúlt napokban nem látták a humoristát a házánál, ezért többen úgy vélik, hogy most máshol tartózkodik, vagy pihenéssel tölti az időt a történtek után. Az sem világos, hogy a konténerbe került tárgyak pontosan milyen körülmények között kerültek oda. Egyesek szerint nem egyszerű nagytakarításról lehet szó, mások viszont úgy gondolják, hogy a lakás rendbetétele állhat a háttérben.

