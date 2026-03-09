Elszabadultak az indulatok az Exatlon Hungary forgatása előtt: Palik László kiakadt Gelencsér Timire

Hírlevél
4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Exatlon Hungary műsorvezetői közt váratlan feszültség alakult ki a kulisszák mögött. Gelencsér Timi elárulta, hogyan készül a dominikai forgatásra, mire Palik László kiakadt.
gelencsér timiexatlon hungarypalik lászló

Gelencsér Timi már az Exatlon Hungary 2026 forgatása előtt meglepte műsorvezető társát. A Dominikára induló stáb még el sem hagyta az országot, amikor feszültség alakult ki a páros közt a kulisszák mögött – írja a Bors.

Gelencsér Timi
Gelencsér Timi 
Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Így készül Gelencsér Timi Dominikára

Az Exatlon Hungary új évadának játékosai A Nagy Duett vasárnapi adásában mutatkoztak be, a stáb pedig már hajnali háromkor útnak indul Dominikára, ahol a forgatás zajlik majd. 

A műsor kulisszái mögött Gelencsér Timi elárulta, hogy négy bőrönddel utazik a forgatásra: kettőt a stylist készített össze, kettőt pedig ő maga.

Bár Palik Lászlót kiakasztotta a fitneszmodell kijelentése, Timi szerint egy hét nyaralásra is jár egy bőrönd, miközben ők több hétre utaznak. A műsorvezetők ugyanakkor elárulták: bizakodóan várják a forgatást.

