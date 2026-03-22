Horváth Csengéék már kimondták az igent? Különleges fotóval bukott le a modell

Horváth Csenge körül most minden a szerelemről és a családról szól. Fésűs Nelly lánya első gyermekét várja, miközben az esküvője is egyre közelebb kerül – tájékoztat a Bors.

Horváth Csenge fehér ruhás fotója beindította a találgatásokat

Fotó: Bors / Markovics Gábor

Horváth Csenge esküvője körül egyre több a kérdés

A 23 éves kismama korábban már elárulta, hogy nem kell sokat várnia arra, hogy hivatalosan is összekösse az életét gyermeke édesapjával, Barabás Ottóval. Azóta azonban újabb találgatások indultak el, miután egy hófehér ruhában készült fotót osztott meg közösségi oldalán.

A látványos kép sokak szerint akár egy menyasszonyi ruha is lehetett, ami azonnal elindította a pletykákat. Egyes követők úgy vélik, hogy a pár akár már titokban össze is házasodhatott.

A pár nem nagyszabású esküvőben gondolkodik: inkább egy meghittebb, családi eseményt szeretnének. Horváth Csenge arról is beszélt, hogy a polgári szertartás előkészületei már el is kezdődtek. Bár hivatalos bejelentés egyelőre nem történt, a menyasszonyi ruhás fotó új lendületet adott a találgatásoknak. Sokan úgy vélik, hogy a boldogító igen akár már el is hangozhatott, de ezt egyelőre csak a pár tudja biztosan.

Merész fotózást vállalt be a várandós Horváth Csenge

A fiatal modell ragyogó formában várja első gyermekét, és egy friss videóval lepte meg követőit. Horváth Csenge az ötödik hónapban jár, és most egy merész, mégis ízléses fotózás kulisszáiba engedett bepillantást.

Megvillant a gyémánt – Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét

Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, miután egy sokat találgatott pillanat végre valósággá vált. Horváth Csenge egy látványos fotón mutatta meg gyűrűjét, és ezzel lezárta a hetek óta tartó spekulációkat.