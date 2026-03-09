Boráros Gábor újabb megrendítő részleteket árult el Jákli Mónika haláláról

Jákli Mónika balesete nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot, és nemcsak a tragédia körülményei, hanem alig négyéves kislánya miatt sem, aki most édesapjához került. Boráros Gábor azóta két szülő helyett állja a mindennapokban a sarat, Hajdú Péter műsorában pedig most hosszú idő után elmesélte, hogyan tudta meg, hogy Moncsi meghalt, írja a borsonline.hu.

Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell tragédiájáról volt párja, Boráros Gábor (jobbra) mesélt Hajdú Péter műsorában

Fotó: Szabolcs László / Bors

Jákli Mónika barátnője volt az első, aki telefonált

Jákli Mónika kislánya, Zora épp korábbi párjánál, Boráros Gábornál tartózkodott, ott is aludt, a reggel pedig egy szokásos napnak indult volna, egészen addig, amíg Gábort nem hívta Móni egyik barátnője, amit már eleve furcsállott.

Alig bírtam kibogozni abból, amit mondott, hogy Móni meghalt autóbalesetben. Mondom várj egy kicsit, utánanézek, elintézek néhány telefont és visszahívlak

– kezdte mesélni. Abban a pillanatban azonban, hogy letette a telefont, Boráros Gábor testvére jelentkezett telefonon, Gábor ekkor már tudta, hogy nagy a baj.

Még nem kezdtem el másik számot tárcsázni, azonnal hívott az öcsém, aki a dunaszerdahelyi tűzoltóságnál van szolgálatban hivatásos tűzoltóként. Amikor megláttam, hogy hív, azonnal leesett, hogy ő nem véletlenül hív, mert nem sűrűn hívogat, főleg nem reggel 7-kor. Nem úgy hívott fel, mint az öcsém, hanem úgy, mint hivatásos tűzoltó, aki közölte velem, hogy mi történt hajnalban, vagyis már néhány órával korábban. Vettem néhány nagy levegőt, de nem fogtam fel igazán.

Még az óvónők is sírtak

Boráros Gábor ekkor azonnal túlélő üzemmódba kapcsolt, ösztönösen tudta, hogy mit kell tennie. Kislányának nem mondott semmit, a reggelt pedig ugyanúgy folytatta a normál ütemben, az óvodába azonban betelefonált, hogy tájékoztassa őket, késni fognak fél órát.

Zora persze nem hallotta, de az óvónénivel közöltem a hírt, aki ugyanúgy ledermedt, mert néma csend lett a vonal túlsó végén. Elcsuklott a hangja, mikor beértünk az oviba, már az óvónők is úgy vártak, hogy sírtak, de tudtam, hogy délután 4-ig Zora nyugalomban van és jó kezekben van

– mesélte Gábor, akinek a telefonja innentől kezdve folyamatosan csörgött, de senkinek nem vette fel.