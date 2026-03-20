Hol a tűzpiros Ferrari? Jákob Zoli új autója mindenkit sokkolt

A milliárdos üzletember autóválasztásai mindig is nagy érdeklődést váltottak ki, hiszen ritkán látni ennyire nyílt és látványos luxusautó-gyűjteményt. Jákob Zoli nemcsak a Ferrari márkával vált ismertté, hanem azzal is, hogy rendszeresen megosztja követőivel életének exkluzív pillanatait - tájékoztat a Bors.

Jákob Zoli garázsa újabb különlegességgel bővült

Fotó: Szabolcs László

Milyen autót vett Jákob Zoli?

Jákob Zoli egy csúcskategóriás Lamborghini modellt választott, amely a márka egyik legerősebb sorozatgyártott sportautója. Az autó különlegessége a V12-es szívómotor és a három elektromos motor kombinációja, amely brutális teljesítményt biztosít.

A jármű nemcsak technikai szempontból kiemelkedő, hanem megjelenésében is: a feltűnő neon narancssárga szín, a felfelé nyíló ajtók és az egyedi karbon elemek mind azt erősítik, hogy egy valódi luxusautóról van szó. Az egyedi belső tér, a narancsszínű kormány és ülések tovább növelik az exkluzivitást.

Mennyibe kerül Jákob Zoli új autója?

A Lamborghini ára megközelítőleg 200–205 millió forint körül alakulhat, attól függően, milyen extrákat választott hozzá a tulajdonos. Jákob Zoli esetében szinte biztos, hogy a lehető legmagasabb felszereltséget kérte, így az autó végső ára a prémium kategória felső határát súrolja.

