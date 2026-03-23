Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka is megérezte a háború hatását – döbbenetes, min ment keresztül

Napokig tartó bizonytalanság, törölt járatok és folyamatos idegeskedés nehezítette meg az ismert magyar híresség utazását. Kárpáti Rebeka végül komoly akadályokon keresztül tudott csak hazajutni Baliról, miután a háborús helyzet a légi közlekedést is felborította.
Kárpáti RebekaBaliháborútörölt járat

A nemzetközi helyzet és a Dubaj elleni támadás következményei a civil légi közlekedést is érintették, amelynek hatásait Kárpáti Rebeka saját bőrén tapasztalta meg. A színésznő balinéz tartózkodása alatt sorra törölték repülőjáratait, ami teljes bizonytalanságot okozott a hazautazás során - tájékoztat a Bors.

Kárpáti Rebeka Balin szembesült a repülőjáratok törlésével
Kárpáti Rebeka Balin szembesült a repülőjáratok törlésével
Miért törölték Kárpáti Rebeka járatait?

A repülőjáratok törlésének hátterében a háborús helyzet és a légtérrel kapcsolatos korlátozások álltak. Dubaj megtámadása következtében több járatot is leállítottak vagy átütemeztek, ami láncreakcióként érintette a nemzetközi útvonalakat, így Kárpáti Rebeka utazását is.

Mennyi ideig tartott Kárpáti Rebeka hazautazása?

A színésznő végül több napnyi szervezés és bizonytalanság után tudott elindulni, maga az utazás pedig mintegy 30 órát vett igénybe. A hosszú út során folyamatos stressz és várakozás nehezítette a hazautazást.

Kárpáti Rebeka szerint kulcsfontosságú a személyes ügyintézés. Tapasztalata alapján érdemes közvetlenül a reptéren segítséget kérni, valamint minden információt dokumentálni, hogy az ügyintézés során bizonyítható és visszakövethető legyen a foglalás.

Hogyan lehet jegyet szerezni törölt járatok után?

A tapasztalatok szerint a gyors reagálás és a folyamatos figyelés elengedhetetlen. A járatok gyorsan betelnek, ezért fontos az azonnali döntés, a légitársaságokkal való kitartó kapcsolatfelvétel, valamint az alternatív útvonalak keresése.

