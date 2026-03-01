Kis híján Dubajban rekedt Keleti Andrea

Hírlevél
1 órája
Dróntámadások rázták meg Dubajt. Keleti Andrea és férje is kint tartózkodott, a táncos és párja épségben, még a légterek lezárása előtt hazajutott.
Keleti Andrea éppen időben hagyta el a térséget, mielőtt a közel-keleti helyzet eszkalálódott volna. Keleti Andrea által szerencsére már biztonságban van, épphogy elkerülte a támadásokat és a légtér lezárását – írja a Bors. 

Keleti Andrea
Keleti Andrea
Fotó: Bors

A dubaji régióban kialakult feszült biztonsági helyzet több turistát és külföldön tartózkodó magyart is érintett. A légteret ideiglenesen lezárták, járatokat töröltek, így sokan csak késve vagy egyáltalán nem tudtak hazautazni. Keleti Andrea férjével együtt még a súlyosabb események előtt elhagyta a térséget. 

„Mi inkább Abu Dhabiban voltunk idén, Dubajban egy teljes napot töltöttünk. Szeretünk odajárni, ebben a szezonban mindig elmegyünk pár napra” – fogalmazott, hozzátéve, hogy még éppen időben hazajutottak. 

A táncművész megkönnyebbülten nyilatkozott arról, hogy nem az ott-tartózkodásuk idején durvult el a helyzet. Elmondása szerint már korábban hazatértek, és bízik benne, hogy nem lesz komolyabb baj a térségben. További részleteker a Bors oldalán olvashat

Mikes Anna és Keleti Andrea kapcsolatáról meglepő dolog derült ki

A két táncosnő kapcsolata még régre nyúlik vissza. Mikes Anna gyerekként Keleti Andreához járt táncolni, azóta pedig amilyen gyakran csak tudnak beszélnek egymással.

 

 

