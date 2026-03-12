Durvul a botrány: ringbe hívta Kiara Lordot A Nagy Ő sztárja

A Nagy Ő után sem csillapodnak az indulatok Kiara Lord és Mimi között. A két nő konfliktusa odáig fajult, hogy Mimi már a ringben vagy akár a bíróságon is hajlandó lenne rendezni a vitát – írja a Bors.

A Nagy Ő után sem csillapodnak az indulatok Kiara Lord és Mimi között.

Fotó: TV2

A feszültség egy podcast-adás után robbant ki, ahol Kiara Lord több állítást is megfogalmazott Mimi viselkedésével kapcsolatban. A brazil származású, négygyermekes édesanya szerint ezek az állítások teljesen valótlanok.

„Azt mondta, hogy ittam és végigbuliztam a villát, ami óriási hazugság, hiszen egyszer sem láthattak alkohollal a kezemben. Azzal magyarázta az állítólagos agressziómat, hogy be voltam rúgva. Szeretném, ha ezt bebizonyítaná, és nemcsak a levegőbe beszélne” – fogalmazott A Nagy Ő Mimije.

Mimi nemcsak szóban reagált a vádakra. A küzdősportok világában is jártas celeb azt mondta, szívesen rendezné a konfliktust egy szabályos mérkőzésen. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

Kiara Lordot üldözőbe vette egy megszállott férfi – rémálomba illő jelenetek

Kiara Lord a Balázs Kicks Sneaker Tour egyik adásában mesélte el, hogy egy megszállott férfi zaklatta a metrón. A híresség felidézte, hogy az idegen többször is odament hozzá, és hiába próbálta elküldeni, a férfi nem tágított mellőle. Kiara Lord elmondta, hogy a zaklató végül még ugyanarra a metróra is felszállt, mint ő, ami nagyon ijesztő helyzetet teremtett.

Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

A szókimondásáról ismert egykori pornósztár még a rajongóit is meglepte legutóbbi vallomásával. Kiara Lord ezúttal a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan. A Nagy Ő-ben is szereplő celeb elárulta, hogy volt időszak az életében, amikor közel került a kábítószerekhez, és a környezete sem mindig volt a legjobb hatással rá.