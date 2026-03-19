Megkérték Kiara Lord kezét – meglepő, ami történt

Kiara Lord elárulta, hogy az évek során több férfi is komoly kapcsolatot szeretett volna vele, sőt olyan is akadt, aki a kezét is megkérte – írja a Bors.

Kiara Lord

Fotó: TV2

Kiara Lord új oldalát láthattuk

Bár sokan azt gondolnák, hogy a házasság fontos cél az életében, Kiara egészen másképp látja a dolgokat. Elmondása szerint számára nem létkérdés a párkapcsolat, és az sem okozna gondot, ha végül egyedül maradna.

Nekem az is oké, hogyha egyedül maradok a Földön, van elég könyv”

– fogalmazott őszintén.

A nézők a közelmúltban egy új oldaláról is megismerhették, amikor feltűnt A Nagy Ő című műsorban, ahol érzékenyebb, mélyebb személyiségét mutatta meg.

A sztár hangsúlyozta, nem keresi görcsösen az igazit, ugyanakkor ha éppen kapcsolatban van, azt teljes mértékben megéli. Elmondása szerint a férfiakat többnyire nem zavarja a múltja, sőt akadnak olyanok is, akik kifejezetten kihívásként tekintenek rá.

Sokan úgy vélik, hogy a külső megítélés nem tükrözi a valós személyiségét, hiszen egy tudatos, intelligens és önazonos nő képe rajzolódik ki róla.

Úgy tűnik, Kiara Lord jelenleg inkább saját céljaira koncentrál, és nem a társadalmi elvárások szerint szeretné élni az életét. Hogy végül oltár elé áll-e, az egyelőre a jövő zenéje, de egy biztos: döntéseit a saját szabályai szerint hozza meg.

