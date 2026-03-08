Megműtik Kiara Lordot – mi történhetett?

Kiara Lord a külsejével kapcsolatban mindig őszintén beszélt, így azt sem titkolja, ha újabb orvosi beavatkozást tervez. Most éppen az orra az, amellyel kapcsolatban úgy érzi, még van min javítani.
A Nagy Ő legutóbbi évadában szereplő korábbi pornósztár a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendégeként elárulta: bár az orrát már kétszer is megműtötték, a végeredménnyel még mindig nem teljesen elégedett. Ennek oka részben az, hogy az orra nehezen gyógyul, és a hegesedés miatt nem alakult ki pontosan az a forma, amelyet eredetileg szeretett volna – írja a Bors.
Kiara Lord ismét kés alá feküdne
Korábban egy komolyabb beavatkozáson is átesett a volt felnőttfilmes: az orvosok a bordájából vettek ki porcot, amelyet az orr formázásához használtak fel. A műtét után hosszabb felépülési idő következett, és hegszövetet is el kellett távolítani.
A tapasztalatok ellenére Kiara most sem zárja ki, hogy ismét kés alá feküdjön, sőt.
Mint mondja, ha valami zavarja az embert a saját külsejében, szerinte érdemes megpróbálni változtatni rajta. Bár sokan már most is látványosnak tartják az átalakulását, ő úgy érzi, még nincs teljesen kész azzal a külsővel. Azt még nem tudni, mikor műtik meg. Amúgy az köztudott, hogy a felnőttfilmes mellei nem természetesek, ahogy az orra és a szája sem.
Az Origo a minap arról írt, hogy Kiara szörnyű, sötét titkot árult el a múltjából. Az egykori pornósztár a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan.