Megműtik Kiara Lordot – mi történhetett?

Kiara Lord a külsejével kapcsolatban mindig őszintén beszélt, így azt sem titkolja, ha újabb orvosi beavatkozást tervez. Most éppen az orra az, amellyel kapcsolatban úgy érzi, még van min javítani.

Kiara Lord nincs megelégedve az orrával

Fotó: MW Bulvár

A Nagy Ő legutóbbi évadában szereplő korábbi pornósztár a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendégeként elárulta: bár az orrát már kétszer is megműtötték, a végeredménnyel még mindig nem teljesen elégedett. Ennek oka részben az, hogy az orra nehezen gyógyul, és a hegesedés miatt nem alakult ki pontosan az a forma, amelyet eredetileg szeretett volna – írja a Bors.

Kiara Lord ismét kés alá feküdne

Korábban egy komolyabb beavatkozáson is átesett a volt felnőttfilmes: az orvosok a bordájából vettek ki porcot, amelyet az orr formázásához használtak fel. A műtét után hosszabb felépülési idő következett, és hegszövetet is el kellett távolítani.

A tapasztalatok ellenére Kiara most sem zárja ki, hogy ismét kés alá feküdjön, sőt.

Mint mondja, ha valami zavarja az embert a saját külsejében, szerinte érdemes megpróbálni változtatni rajta. Bár sokan már most is látványosnak tartják az átalakulását, ő úgy érzi, még nincs teljesen kész azzal a külsővel. Azt még nem tudni, mikor műtik meg. Amúgy az köztudott, hogy a felnőttfilmes mellei nem természetesek, ahogy az orra és a szája sem.

