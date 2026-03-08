Megműtik Kiara Lordot – mi történhetett?

Hírlevél
A plasztikai beavatkozások világában nincs végső állapot – legalábbis ezt sugallja a korábbi felnőttfilmes és reality-szereplő története. Kiara Lord, aki a TV2 párkereső műsorában, A Nagy Ő legutóbbi évadában szerepelt, ismét kés alá feküdne. Bár az orrát már kétszer is megműtötték, úgy érzi, még mindig van rajta mit korrigálni.
Kiara Lord a külsejével kapcsolatban mindig őszintén beszélt, így azt sem titkolja, ha újabb orvosi beavatkozást tervez. Most éppen az orra az, amellyel kapcsolatban úgy érzi, még van min javítani.

Kiara Lord nincs megelégedve az orrával
Kiara Lord nincs megelégedve az orrával
Fotó: MW Bulvár

A Nagy Ő legutóbbi évadában szereplő korábbi pornósztár a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendégeként elárulta: bár az orrát már kétszer is megműtötték, a végeredménnyel még mindig nem teljesen elégedett. Ennek oka részben az, hogy az orra nehezen gyógyul, és a hegesedés miatt nem alakult ki pontosan az a forma, amelyet eredetileg szeretett volna – írja a Bors.

Kiara Lord ismét kés alá feküdne

Korábban egy komolyabb beavatkozáson is átesett a volt felnőttfilmes: az orvosok a bordájából vettek ki porcot, amelyet az orr formázásához használtak fel. A műtét után hosszabb felépülési idő következett, és hegszövetet is el kellett távolítani. 

A tapasztalatok ellenére Kiara most sem zárja ki, hogy ismét kés alá feküdjön, sőt. 

Mint mondja, ha valami zavarja az embert a saját külsejében, szerinte érdemes megpróbálni változtatni rajta. Bár sokan már most is látványosnak tartják az átalakulását, ő úgy érzi, még nincs teljesen kész azzal a külsővel. Azt még nem tudni, mikor műtik meg. Amúgy az köztudott, hogy a felnőttfilmes mellei nem természetesek, ahogy az orra és a szája sem.

Az Origo a minap arról írt, hogy Kiara szörnyű, sötét titkot árult el a múltjából. Az egykori pornósztár a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan.

 

 

