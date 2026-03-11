Nyílt kihívás érkezett: Kiara Lordot nem kímélte volt riválisa

A Nagy Ő egykori szereplői között a műsor után sem csillapodtak az indulatok. Kiara Lord felnőttfilmes múltja már a villa falai között is feszültséget okozott, és úgy tűnik, a konfliktus a forgatás vége után sem oldódott meg - tájékoztat a Bors.

Kiara Lord a Nagy Ő sajtótájékoztatóján

Fotó: MW Bulvár

Mi történt Kiara Lord és Nagy Ő Melinda között?

A konfliktus gyökere még a műsor idejére nyúlik vissza. A verseny során több alkalommal is érezhető volt a feszültség Melinda és Kiara között. A helyzetet tovább élezte, hogy Kiara nyíltan beszélt arról, hogy felnőttfilmes színésznőként és escortként dolgozik. Ez Melindánál már a kezdetektől ellenérzéseket váltott ki, aki úgy fogalmazott: számára ez a fajta életmód nem fér bele abba a képbe, amit egy női szerepről gondol.

A két versenyző viszonya így hamar elmérgesedett a villában, és a műsor vége után sem sikerült rendezniük a nézeteltéréseiket.

Mit mondott Nagy Ő Melinda Kiara Lordról élő adásban?

Melinda a közösségi oldalán tartott élő adásban beszélt arról, hogy szerinte Kiara a műsor lezárása után is rendszeresen kritizálja egykori versenytársait. Melinda szerint fél évvel a forgatás után is folytatódik az üzengetés, ami számára már elfogadhatatlan. Azt mondta, nem szeretne a közösségi médiában vitázni, inkább személyesen mondaná el a véleményét. A reality egykori szereplője azt is kijelentette, hogy szívesen leülne Kiara Lorddal egy podcast-beszélgetésre vagy nyilvános vitára, ahol szemtől szembe beszélhetnék meg a köztük lévő konfliktust.

Úgy véli, hogy ott derülne ki igazán, kinek mennyire erősek az érvei.

