Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

Az utóbbi években többször is a címlapokra került Kiara Lord, aki nemcsak szókimondó személyiségével, hanem botrányos történeteivel is rendszeresen felkavarja az állóvizet. Most egy újabb érzékeny témáról, a drogokkal való kapcsolatáról beszélt nyíltan.

Kiara Lord A Nagy Ő 2026-os évadában Stohl András szívét próbálta meghódítani

Fotó: MW Bulvár

A Nagy Ő-ben is szereplő celeb elárulta, hogy volt időszak az életében, amikor közel került a kábítószerekhez, és a környezete sem mindig volt a legjobb hatással rá. A bulizás és a gyors tempójú életmód könnyen sodorhat olyan helyzetekbe, amelyekből később nehéz kilépni – erről ő is saját tapasztalatból tud mesélni. A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt arról, hogy bár kipróbált bizonyos szereket – írja a Bors.

Kiara Lord kokainfüggő volt

A felnőttfilmes bevallotta, hogy valójában egy időben függője is volt a kokainnak, de ezt csodával határos módon egyik napról a másikra el tudta engedni. Állítása szerint azóta is tiszta.

Egy időben rászoktam, és utána annyira kimaxoltam, hogy a szervezetem már nem reagált rá sehogy, szóval, így tök felesleges volt használni”

– árulta el kertelés nélkül, amin Hajdú igencsak meglepődött. A volt pornószínésznő állítja, ma már nem használ kábítószert. Szerinte a valóság kimondása – még ha kellemetlen is – sokkal közelebb visz a megoldáshoz, mint a hallgatás.