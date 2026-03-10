Kiara Lordot üldözőbe vette egy megszállott férfi – rémálomba illő jelenetek

A híresség felidézte, hogy az idegen többször is odament hozzá, és hiába próbálta elküldeni, a férfi nem tágított mellőle. Kiara Lord elmondta, hogy a zaklató végül még ugyanarra a metróra is felszállt, mint ő, ami nagyon ijesztő helyzetet teremtett – írja a Bors.

Kiara Lord nem egy félős nő, de ez a helyzet még őt is megrémisztette.

Fotó: MW Bulvár

Kiara Lord azóta inkább kerüli a tömegközlekedést

A sztár szerint az eset annyira kellemetlen volt, hogy azóta még inkább kerüli a tömegközlekedést. Ha teheti, inkább taxival jár, mert így nyugodtan tud olvasni vagy e-mailekre válaszolni utazás közben. A beszélgetésben azt is elárulta, hogy nincs jogosítványa, és egyelőre nem is tervezi megszerezni. Hozzátette, hogy ha mégis vezetne egyszer,

egy narancssárga Lamborghini Urus lenne az álomautója.

A luxusautók mellett azonban a klasszikus, nagy BMW-ket is nagyon kedveli. Elmondása szerint korábban szerelmesen még szerényebb autókban is utazott, ami ma már inkább nosztalgikus emlék számára. Úgy véli, egy férfinak jó, ha van autója, főleg akkor, ha neki nincs. A beszélgetés során egy egészen különös szenvedélyéről is mesélt.

Kiderült, hogy imádja a duriánt, az erős szagú ázsiai gyümölcsöt.

A különleges csemegét gyakran a józsefvárosi piacon szerzi be, és még ajándékba is kapott már belőle.

Kiara Lord karcsú, mégis falja a férfiakat

Szexi fotózással hívta fel magára a figyelmet új könyve kapcsán Kiara Lord. A valóságshow-ból is ismert sztár fekete csipkeruhában, merész hangulatú képeken pózol a kamerák előtt, miközben a készülő kötetét népszerűsíti. A provokatív című könyvben saját életéről, karrierjéről és tapasztalatairól mesél, őszinte történeteket is megosztva az olvasókkal.

Kiara Lord szakít a pornóval?

Kiara Lord bejelentette, hogy visszavonul a felnőttfilmezéstől, mert úgy érzi, már mindent kihozott ebből a szakmából. Azt mondta, a munka egy idő után monotonná vált, ezért inkább új irányok felé fordul. A jövőben a könyvírás mellett online kurzusokkal, influenszerkedéssel és befektetésekkel szeretne foglalkozni. Azt is elárulta, hogy az OnlyFans-oldalán aktív marad-e vagy sem.