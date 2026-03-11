Kilakoltatták Mickey Rourke-ot Los Angeles-i otthonából

A határozatot hétfőn nyújtották be a Los Angeles County Superior Court előtt. A dokumentumok alapján a döntés alapértelmezett ítéletként született, ami arra utal, hogy a színész nem reagált a keresetre a megadott határidőn belül, és nem jelent meg a bírósági eljárás során. Az ítélet az ingatlan birtokba vételére vonatkozott, nem pedig pénzbeli kártérítésre – írja a pagesix.

Kilakoltatták a sztárt Los Angeles-i otthonából Fotó: AVAIL ENTERTAINMENT - LITTLE NAL / Collection ChristopheL via AFP

Kilakoltatták a színészt

A 73 éves színészt már decemberben felszólították: három napon belül rendezze 59 100 dolláros (20 millió forint) bérleti tartozását, vagy hagyja el az ingatlant. Januárban Rourke-ot már látták, amint személyes tárgyait pakolja ki a házból, később pedig egy költöztető teherautó is megjelent a kocsifelhajtón.

A sajtóértesülések szerint a Iron Man 2 sztárja ezt követően egy előkelő, nyugat-hollywoodi szállodába költözött, ahol az éjszakánkénti szobaárak 550 dollárnál (184 ezer forint) kezdődnek.

Közben egy online adománygyűjtés is indult a színész megsegítésére. Liya‑Joelle Jones a GoFundMe platformon próbált 100 ezer dollárt összegyűjteni, hogy segítsen elkerülni a kilakoltatást. Rourke azonban határozottan tagadta, hogy köze lenne a kezdeményezéshez. Egy Instagram-videóban kijelentette: nem kért semmilyen jótékonysági támogatást, és nem is tudott az akcióról.

A színész menedzsere, Kimberly Hines korábban arról beszélt, hogy Rourke továbbra is számos munkalehetőséget kap, ám inkább a nagyobb költségvetésű produkciók ajánlataira vár. A beszámolók szerint a színész csak jelentős gázsiért vállal új szerepeket. Sajtóforrások ugyanakkor azt állítják, hogy bár Rourke pályafutása során jelentős összegeket keresett filmekkel és televíziós szereplésekkel, pénzügyeit gyakran gyors költekezés jellemezte, ami időről időre anyagi nehézségekhez vezetett.