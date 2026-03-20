Király Linda megtörte a csendet, hatalmas bejelentést tett

Az énekesnő a Borsnak adott interjúban árulta el, hogy egyáltalán nem számított arra, milyen fordulatot vesz az élete. Király Linda elmondása szerint egy teljesen hétköznapi helyzetből indult minden, amikor egy kávéra hívták — ő azonban akkor még azt hitte, hogy munkáról lesz szó.

Király Linda boldogan mesélt az eljegyzéséről — most élete legszebb időszakát éli

Végül kiderült, hogy az a bizonyos találkozó nem más volt, mint az első randi.

Király Linda kapcsolata villámgyorsan komolyra fordult

Király Linda és új párja már egy éve alkotnak egy párt, de úgy tűnik, ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy mindketten biztosak legyenek az érzéseikben. Az énekesnő szerint, ha valaki tudja, hogy megtalálta az igazit, akkor nem kell hosszú éveket várni a következő lépésre.

„Úgy látszik, ha az ember tudja, akkor tudja!” — fogalmazott mosolyogva.

A Király Linda szerelmi élete az elmúlt időszakban hatalmas fordulatot vett, hiszen korábban egy hosszabb kapcsolat lezárása után inkább saját magára koncentrált. Nem kereste a szerelmet, mégis rátalált.

Király Linda vőlegénye teljesen megváltoztatta az életét

Az énekesnő azt is elárulta, hogy Király Linda vőlegénye egyelőre a háttérben maradna, de számára ő jelenti azt a stabil pontot, amire mindig is vágyott.

Elmondása szerint most először érzi azt, hogy valóban önmaga lehet egy kapcsolatban:

„Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető. Nem kell mindig tökéletesnek lennem, nincs játszmázás.”

A Király Linda új párja apró figyelmességekkel, őszinte jelenléttel és támogatással bizonyította, hogy mellette biztonságban érezheti magát az énekesnő. Ez az érzés pedig teljesen új számára.

Király Linda családja is boldogan fogadta a hírt

Király Linda azt is kiemelte, hogy a lánykérés nemcsak számára volt meghatározó élmény, hanem az egész családja számára is hatalmas örömöt jelentett.

A Király Linda lánykérés után mindhárom Király testvér eljegyzett lett, ami különösen megható pillanat volt a család életében.

Az énekesnő így fogalmazott:

„Nagyon, nagyon boldog vagyok. Csak szeretném megélni ezt a pillanatot.”

Király Linda múltja után most végre révbe ért

Király Linda korábban is volt már jegyben, de az a kapcsolat végül nem vezetett házassághoz. Később egy másik komoly kapcsolat is véget ért, ami után az énekesnő inkább az önmagával való foglalkozást választotta.