Király Viktor őszintén vallott: megdöbbentő, min ment keresztül

Király Viktor a Borsnak mesélt arról, hogy mostanában a családjában is egymást érik az örömteli események, hiszen testvére, Király Linda eljegyzése is hatalmas boldogságot hozott mindannyiuk életébe. Az énekes szerint Linda fantasztikus formában van, ő pedig teljes szívből támogatja a testvérét, miközben a saját testi-lelki átalakulásán is rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban.
Király Viktor letette az italt, és teljesen új életet kezdett
Az énekes elmondta, hogy számára az egyik legfontosabb fordulópont az volt, amikor végleg letette az alkoholt. A látványos fogyás mögött komoly munka áll:
volt időszak, amikor heti kilenc edzést is bevállalt, most pedig heti 4-5 alkalommal mozog, miközben igyekszik fenntartható életmódot követni.
A pozitív hozzáállás segítette az életmódváltást
Király Viktor szerint az egészség és a fogyás fejben is eldől. Úgy látja, sokkal többet számít a mentális egyensúly, mint a folyamatos szorongás, ezért ma már nem sanyargatja magát, hanem inkább tudatosan, de lazábban áll az étkezéshez és az edzéshez is.
