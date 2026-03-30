Kis Grófo megrendítő vallomása: ezt mondta utoljára az édesapjának

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban idézte fel a tragikus időszakot Kis Grófo, aki elmondta: édesapja 2020-ban hunyt el, a koronavírus-járvány legsötétebb időszakában. Az énekes szerint édesapja volt számára a legfontosabb ember, ezért a veszteséget a mai napig nem tudta igazán feldolgozni, és még most is nehezen beszél róla könnyek nélkül.

Kis GrÓfo megtörten beszélt édesapja haláláról

Fotó: Szabolcs László / Bors

Kis Grófo édesapja ugyanabban a kórházban volt, mint ő

Az énekes elárulta, hogy amikor az apja az intenzív osztályon feküdt, ő maga is kórházba került súlyos tünetekkel.

Tíz napig bent volt, majd azon a napon, amikor hazaengedték, az édesapja elhunyt.

Elmondása szerint ez olyan fájdalom, amit senkinek nem kívánna.

Az utolsó beszélgetés

Kis Grófo arról is beszélt, hogy édesapja még a saját lábán ment be a kórházba, de később mély altatásba került. Mielőtt elaltatták volna, még egyszer tudtak telefonon beszélni:

Nem fulladt még, de nehezen vette a levegőt. Utána még egyszer tudtunk bele beszélni telefonon és mondta, hogy el akarják altatni. Én csak annyit tudtam neki válaszolni, hogy jó kezekben van és, hogy az Úr vele van. Ekkor vett egy nagy levegőt és kinyomta a telefont

– mesélte megtörten Kis Grófo.

