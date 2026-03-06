Brutálisan eltorzították a Nagy Ő nyertesének arcát – feljelentette a klinikát

Kiss Kriszta évekkel ezelőtt egy szépészeti beavatkozás mellett döntött, amelynek következményei máig kísértik. Nagy Ő Kriszta botoxkezelést vállalt, ám a beavatkozás után súlyos szövődmények jelentkeztek nála – írja a Bors.

Kiss Kriszta

Fotó: TV2

Kiss Kriszta kezelése után súlyos szövődmények jelentkeztek

Stohl András választottja három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kipróbál egy botoxkezelést. A beavatkozást végző orvos javaslatára végül nemcsak egy kisebb területet kezeltek, hanem az arcát több ponton is feltöltötték, többek között a szem alatti részt is. A kezelés után azonban váratlan tünetek jelentkeztek.

Éreztem, hogy gyulladt, mert égett, később egyre jobban feszült, pár óra múlva pedig két hatalmas pogácsa volt a szemeim alatt

– mesélte Kiss Kriszta.

Az orvos először megnyugtatta, de a tünetek nem múltak el, így Kriszta a sürgősségire került. Kiss Kriszta állítása szerint amikor később magyarázatot kért, az orvostól egy fenyegető hangvételű e-mailt kapott, ezért feljelentést tett. Igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy az arcán visszafordíthatatlan károsodás történt: az egyik oldalán elhaltak a szövetek, és a szája egy része sem működik megfelelően, amit csak műtéttel lehetne helyrehozni.

Ma Kiss Kriszta azt tanácsolja mindenkinek, hogy szépészeti beavatkozás előtt nagyon alaposan gondolja át, kire bízza magát.

Stohl András bevallotta: így alakult a kapcsolata A Nagy Ő után

A TV2 sikerműsorában húsz nő küzdött a színész kegyeiért, de az igazi izgalmak a forgatás után kezdődtek. Stohl András végül Kiss Krisztát választotta, és kapcsolatuk most új szakaszba lépett.

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

Teljesen más arccal mosolygott évekkel ezelőtt a mostani esélyes. A Nagy Ő versenyzőjéről olyan képek kerültek elő, amelyek még a szépészeti beavatkozásai előtt készültek.