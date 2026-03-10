Forró látvány: Kiszel Tünde merész fotóval lepte meg rajongóit

A sztár ezúttal sem fogta vissza magát, és rajongói szerint igazi bombaként robbant a közösségi médiában. A fotón Kiszel Tünde egy medence mellett, egy szál köntösben mosolyogva küldte nőnapi üzenetét a hölgyeknek – írja a Bors.

Kiszel tünde szexi fotóval köszöntötte hölgytársait.

Fotó: MW Bulvár

Kiszel Tünde újra magára vonta a figyelmet

A posztban azt írta, hogy a nőnap szóljon a kényeztetésről, a feltöltődésről és egy kis wellnessről. Bejegyzésére rengetegen reagáltak.A rajongók sorra küldték a jókívánságokat. Sokan csak annyit írtak:

Boldog Nőnapot, gyönyörű vagy!”

A naptárdíva láthatóan remek hangulatban töltötte a napot, amit a hatalmas mosoly is bizonyít az arcán. Úgy tűnik, hogy a nőnapi fotóval ismét sikerült elérnie: mindenki róla beszél.

25 éve hódít Kiszel Tünde naptára – jubileumi kiadással ünnepelt

Tavaly negyedszázados jubileumot ünnepelt Kiszel Tünde legendás naptára, amely több mint 25 éve díszíti rajongók otthonainak falait. A naptárdíva különleges kiadással készült, a fotók ezúttal Horvátország tengerparti helyszínein készültek. A jubileumi naptár dedikálására is hatalmas volt az érdeklődés: a rajongók hosszú sorokban vártak, hogy személyesen találkozhassanak Tündével és aláírt példányt kapjanak.

Titokzatos férfi oldalán jelent meg Kiszel Tünde

A 40. Magyar Nagydíj előtti Racing Royale eseményen bukkant fel Kiszel Tünde, aki elegáns estélyiben érkezett a rangos Forma–1-es partira. A naptárdíva egy titokzatos férfi oldalán pózolt a fotókon, ami azonnal beindította a rajongók fantáziáját.