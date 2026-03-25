Köllő Babett figyelmeztet: ami vele történt, senkinek sem kívánja

Mint mondta, szerinte kifejezetten ártalmas lehet túl sok romantikus filmet nézni, mert ezek irreális elvárásokat alakítanak ki. Úgy fogalmazott: ilyenkor hajlamos volt többet várni a férfiaktól, miközben az ismerkedés során inkább a kisebb gesztusokat kellene értékelni. Köllő Babett arról is beszélt, hogy korábban beleesett abba a hibába, hogy nem egy valós emberbe, hanem egy idealizált képbe szeretett bele, és később mindenkit ehhez hasonlított – közölte a Bors.

Fotó: MW Bulvár

Köllő Babett párkapcsolati tanácsokat ad

A műsorvezető szerint a szerelemben is fontos a racionalitás, és nem szabad hagyni, hogy kizárólag az érzelmek vezessenek. Elmondta, hogy hisz a listaírásban: szerinte érdemes összevetni a pozitív és negatív tulajdonságokat, mert ez segít tisztábban látni a kapcsolatot. Hozzátette, hogy ha valaki egyszer visszaél a bizalmával, még ad egy esélyt, de másodszor már nem: ilyenkor határozottan lezárja a kapcsolatot.

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy az önszeretet kulcsfontosságú, és sok barátnőjének is azt tanácsolja, ne maradjanak benne olyan kapcsolatban, ahol már egyértelműen több a negatívum. Úgy véli, sokan abba a hibába esnek, hogy a szerelem miatt éveket pazarolnak el valakire, aki nem érdemli meg őket, miközben szerinte saját magunkat kell a legjobban szeretnünk.

A Határtalan szerelem című műsor második évadában Köllő Babett nemcsak műsorvezetőként, hanem tanácsadóként is segíti a párkeresőket. Mint mondta, a résztvevők azért bíznak benne, mert őszintén beszél a saját hibáiról is, és ezekből próbál hasznos tanácsokat adni. Úgy látja, a szerelem előbb-utóbb mindenki életében megjelenik, és bár sok hibán kell keresztülmenni, végül mindenki megtalálhatja azt az embert, akire mindig is várt.

