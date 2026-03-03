Döbbenetes, ami Korda Györgyről terjed

A megtévesztő cikk azt sugallta, hogy „megerősítette a család a felfoghatatlant”, sőt azt is állította, hogy az egész ország Korda Györgyöt gyászolja. A valóság ezzel szemben az, hogy a 87 éves előadó jó egészségnek örvend, rendszeresen koncertezik, és továbbra is fiatalokat megszégyenítő energiával áll színpadra. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként is aktív művész feleségével, Balázs Klárival legutóbb Valentin-napon lépett fel, ahol semmiféle, egészségi állapotára utaló aggasztó jel nem volt tapasztalható – számolt be a Bors.

Korda György és Balázs Klári

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Korda György él és virul

Az álhírgyárosok még azt is állították, hogy a házaspár visszavonul és búcsúkoncertet tart. Ez azonban szintén nem bizonyult igaznak.

A közösségi oldalakon egymást érték a dühös kommentek: sokan szégyenteljesnek nevezték a módszert, mások határozottan cáfolták a hamis állításokat, hangsúlyozva, hogy mindketten jól vannak.

Nem ez az első eset, hogy ismert emberek halálhírét keltik az interneten. Korábban több hazai sztár is hasonló álhírek áldozatává vált.

Gyári munkásból lett énekes Korda György: „A fizikai munkát nem bírtam”

Bár eleinte azt gondolta, énekesként a könnyebbik utat választotta, a kemény próbatételekkel teli úton a szakmai alázat és a kitartás vált legfőbb fegyverévé.

Korda György és Balázs Klári még sosem élt át ilyet a koncertjükön

A legendás páros a Csináljuk a fesztivált! műsorában zsűrizik, nem először. Korda György és Balázs Klári az Erkel színházas koncertjeiken olyan fogadtatásban részesült, hogy attól teljesen elérzékenyültek.