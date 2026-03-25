Most érkezett! Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett – videó

Korda György összeomlott: kórházba került Balázs Klári

Sokkoló hírek érkeztek a legendás énekes családjából, komoly aggodalom övezi a történteket. Korda György felesége, Balázs Klári betegsége miatt kórházba került, ami teljesen megrázta a művészt.
A Korda György körüli események most nem a színpadról, hanem a magánéletéből szólnak: az énekes őszintén beszélt arról, mennyire megviselte, hogy felesége napokra eltűnt mellőle, és milyen érzés volt egyedül maradni – írja a Bors.

Budapest, 2026. február 27. A Korda György és Balázs Klári előadóművész-házaspár a Onstage/Backstage címmel róluk nyílt pop-up kiállítás megnyitóján a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában 2026. február 27-én. MTI/Kovács Márton
Mi történt Korda György feleségével, miért került kórházba ?

Balázs Klári egy előre tervezett műtét miatt került kórházba, ahol öt napot töltött. Bár a beavatkozás nem váratlanul történt, a helyzet mégis rendkívül megviselte Korda Györgyöt, aki évtizedek óta szinte egyetlen pillanatra sem volt külön a feleségétől.

Megijesztett Klárika hiánya

 – vallotta be az énekes.

Korda György elárulta, hogy 46 év alatt nem volt példa arra, hogy akár egyetlen órára is egyedül maradjon. A hirtelen csend és a megszokott közös rutin hiánya teljesen felborította a mindennapjait.

Nem tudtam aludni… még a szuszogása is hiányzott.

Hogyan élte meg Korda György a napokat felesége nélkül?

Az énekes bevallotta, hogy elveszettnek érezte magát, és még a család kutyája is megérezte a hiányt: alig evett, és folyamatosan az ajtót figyelte.

Bár a helyzet ijesztő volt, a legnehezebb időszak már mögöttük lehet. Balázs Klári már túl van a beavatkozáson.

Kapcsolódó híreink:

Megoperálták Balázs Klárit, üzent a rajongóknak.

Döbbenetes, ami Korda Györgyről terjed.


 

 

