Korda György összeomlott: kórházba került Balázs Klári

A Korda György körüli események most nem a színpadról, hanem a magánéletéből szólnak: az énekes őszintén beszélt arról, mennyire megviselte, hogy felesége napokra eltűnt mellőle, és milyen érzés volt egyedül maradni – írja a Bors.

Balázs Klári és Korda György

Mi történt Korda György feleségével, miért került kórházba ?

Balázs Klári egy előre tervezett műtét miatt került kórházba, ahol öt napot töltött. Bár a beavatkozás nem váratlanul történt, a helyzet mégis rendkívül megviselte Korda Györgyöt, aki évtizedek óta szinte egyetlen pillanatra sem volt külön a feleségétől.

Megijesztett Klárika hiánya

– vallotta be az énekes.

Korda György elárulta, hogy 46 év alatt nem volt példa arra, hogy akár egyetlen órára is egyedül maradjon. A hirtelen csend és a megszokott közös rutin hiánya teljesen felborította a mindennapjait.

Nem tudtam aludni… még a szuszogása is hiányzott.

Hogyan élte meg Korda György a napokat felesége nélkül?

Az énekes bevallotta, hogy elveszettnek érezte magát, és még a család kutyája is megérezte a hiányt: alig evett, és folyamatosan az ajtót figyelte.

Bár a helyzet ijesztő volt, a legnehezebb időszak már mögöttük lehet. Balázs Klári már túl van a beavatkozáson.



