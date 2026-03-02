Kovács István Kovi megható vallomása 45 év után

Kovács István Kovi neve összeforrt a hazai felnőttfilmiparral, sokan a pornóipar pápájaként emlegetik. Életéből és karrierjéből sorozat is készült Birodalom címmel az RTL+ Premium felületére, amelynek végeredménye teljesen lesokkolta – a szó legjobb értelmében – írja a Bors.

Kovács István Kovi 45 éve házas – szerinte a hosszú házasság alapja a szeretet és a bizalom Fotó: MW/Kunos Attila

A producert alakító Takács Zalán „egy az egyben” hozta a mozdulatait, míg Magdikát Szandtner Anna formálta meg.

„Színtiszta Hollywood” – fogalmazott büszkén.

Kovács István Kovi és a 45 éves házassági évforduló

„Soha nem lenne más feleségem, mint Magdikám. Ő a nagybetűs Nő az életemben” – mondta a producer.

A 45 éves házassági évforduló mérföldkő egy kapcsolatban. Kovi szerint azonban a hosszú házasság titka nem az, hogy nincsenek viták.

„Hazudik, aki azt mondja, hogy ennyi év alatt soha nincs konfliktus. Mi is veszekedtünk, de a hosszú házasság alapja a szeretet, a bizalom és a másiknak az elfogadása.”

A hosszú házasság titka 45 év után szerinte abban rejlik, hogy a felek tisztában vannak egymás hibáival, mégis kitartanak egymás mellett.

Kovács István Kovi visszatér a felnőttfilmiparba

A közel 70 éves producer nemrég bejelentette, hogy visszatér a felnőttfilmiparba. Az elmúlt tizenkét évben hiányzott számára az alkotás folyamata, a stáb és a forgatások hangulata.

Emellett egy nagyszabású projektbe is belevág: mintegy 2500 kazettát szeretne digitalizálni, hogy megőrizze azokat az utókornak. A Kovács István Kovi visszatérése a felnőttfilmiparba így nemcsak új munkákat, hanem archív értékmentést is jelent.

Kovi ott sem volt első két pornófilmje forgatásán

Műtét miatt nem volt ott cége első két filmjének felvételén, de a kórházban, ahol feküdt, féllábú betegek is érdeklődtek a képek iránt.

Közel száz kilót fogyott Kovi pornóproducer

Kovi 207 kilósan döntötte el, hogy muszáj lefogynia.