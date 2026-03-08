Hírlevél
Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

lagzi lajcsi

Horrorösszeget kér budai luxusvillájáért Galambos Lajos

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Új tulajdonosra vár Galambos Lajos legendás budai villája. A börtönviselt Lagzi Lajcsi úgy döntött, megválik az impozáns ingatlantól, amelyet egykor családi álomotthonnak képzelt el – a panorámás luxusvilláért félmilliárd forintot kér.
lagzi lajcsigalambos lajoszenészingatlan

Eladóvá vált Lagzi Lajcsi ikonikus budai villája, amely hosszú ideig a zenész egyik legnagyobb büszkeségének számított. A több mint 400 négyzetméteres, négyszintes ingatlan a budai hegyvidék egyik csendes részén áll, és nemcsak mérete, hanem hangulata miatt is különleges: egy igazi, klasszikus villáról van szó, amely egyszerre elegáns és otthonos.

Lagzi Lajcsi rendesen megkéri budai panorámás háza árát
Fotó: Szabolcs László / Bors

A ház eredetileg családi fészeknek készült. A zenész korábban úgy tervezte, hogy gyermekeivel együtt költözik ide, és mindenkinek külön életteret alakítanak ki az épületben. A villa azonban végül nem vált a nagy családi összeköltözés helyszínévé. A börtönviselt művész most úgy döntött, inkább eladja a villát, amelyért közel 500 millió forintot kér – szúrta ki a Bors.

Lagzi Lajcsi nyugodtabb életre vágyik

A különleges épülethez nagy kert, teraszok és több kiszolgálóhelyiség is tartozik, így akár többgenerációs otthonként vagy befektetésként is ideális lehet. Az épület különlegességei közé tartozik a 3,7 méteres belmagasság, a hatalmas üvegfelületek, a korszerű hőszivattyús padlófűtés, valamint a parkosított, 836 négyzetméteres telek. 

Az udvaron hat autó számára van parkolóhely, de egy önálló szaunaház is helyet kapott a telken. 

Ha sikerülne eladnia Lajcsinak, akkor az egy korszak lezárását is jelenti. A trombitaművész az elmúlt évek viharai után most inkább a nyugodtabb, visszafogottabb élet felé fordul.

Lagzi Lajcsi a TikTok-oldalán hirdette meg az eladó budai luxusvillát
Fotó: TikTok

 

 

