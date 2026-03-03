Lékai-Kiss Ramóna férje dühösen várta éjfélkor – komoly döntés született

A TV2 nagysikerű show-műsorában, a A Nagy Duett adásaiban a zsűritag hétről hétre merész ruhákban jelent meg, és szókimondó megjegyzéseivel rendszeresen felkorbácsolta a hangulatot. Lékai-Kiss Ramóna férje azonban egy idő után úgy érezte, ez már túlmegy a jó ízlés határán – írja a Bors.
Lékai-Kiss Ramóna férje nemet mondott a bugyis poénokra
Az első adás előtt Ramóna még arról beszélt a tükör előtt, hogy se bugyi, se melltartó nincs rajta, majd a következő héten is tett egy csipkelődő megjegyzést élő adásban. A pikáns beszólások hamar a műsor visszatérő elemeivé váltak.
A fordulópont akkor jött el, amikor ifj. Schóbert Norbi és mestere produkciója után ismét szóba került a fehérnemű kérdése. Ekkor jelentette ki Ramóna:
„A férjem azt kérte, hogy a harmadik adásban mellőzzük a bugyi témát.”
A stúdióban érezhetően lezárult a hetek óta tartó altesti viccelődés.
Nem ez volt az első alkalom, hogy közbeszólt
A volt válogatott kézilabdázó, Lékai Máté korábban is figyelemmel kísérte felesége televíziós szerepléseit. A Sztárban Sztár All Stars zsűrizése idején például a „büdös zoknis” történet verte ki nála a biztosítékot.
Ramóna elárulta, hogy egy vasárnapi adás után férje megvárta éjfél körül, és félórás beszélgetést kezdeményezett. Elmondása szerint elege lett abból, hogy az utcán idegenek a zoknijai miatt szólítják le.
A beszélgetés során Máté világossá tette: bizonyos dolgokat érdemes határok között tartani, még akkor is, ha egy élő show-műsorban hangzanak el.
Meddig mehet el egy show-műsorban a humor?
A történet ismét rámutat arra, milyen vékony a határ a szórakoztató, szókimondó humor és a családi magánélet védelme között. Egy élő adás spontaneitása sokszor hoz váratlan pillanatokat, de a szereplők hozzátartozói nem mindig örülnek annak, ha ők is a viccek célpontjává válnak.
Az biztos, hogy a következő adásokban már egészen más témák kerülnek majd fókuszba.
