L.L. Junior olyat kért Frey Timitől, amit nem minden férfi mer kimondani

Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata kezdetben korántsem volt zökkenőmentes: szakítások, kibékülések és komoly hullámvölgyek jellemezték. Azóta azonban a kapcsolatuk megerősödött, és nemcsak a magánéletben, hanem a karrierben is támogatják egymást. A zenész az utóbbi időben nemcsak ajándékokkal, hanem komoly motivációval is segítette párját - tájékoztat a Bors.
Mit kért L.L. Junior Frey Timitől?
Ez egy teljesen önálló dolog, fél éve jutott eszembe, de Junior bárorított benne! Nagyon régóta akartam már tanítani, de ő motivált, hogy teljesen lépjek külön és kezdjek el egy tánckurzust csinálni
- fogalmazott Timi.
Frey Timi elárulta, hogy párja egy határozott tanáccsal segítette őt: arra ösztönözte, hogy kezdjen önálló projektbe, és teljesen külön úton építse a saját karrierjét. A zenész nemcsak támogatta az ötletet, hanem folyamatosan bátorította is, hogy merjen kilépni a komfortzónájából. Ez a mondat végül meghatározóvá vált, és elindította Timit egy új irányba.
Milyen vállalkozást indított Frey Timi?
Frey Timi saját tánckurzust indított, amely elsősorban női energiák megélésére épül. A foglalkozásokat havonta tartja, és gyakran más oktatókat is bevon, hogy még változatosabb legyen az élmény.
A projekt teljes mértékben az ő nevéhez kötődik, és különlegessége, hogy széles korosztályt szólít meg, 14 és 40 év között. Timi korábban már tanított táncot, de főként pároknak és egyéni órák keretében – csoportos kurzusokat most indított először.
A fiatal táncos élete emellett is rendkívül aktív: koncertek, próbák és saját fejlődése is kitölti a mindennapjait. Mint mondta, szinte az egész hetét végigtáncolja, miközben folyamatosan építi saját útját.
