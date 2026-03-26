Válságban a sztárpár: durván egymásnak esett L.L. Junior és Frey Tímea

Az egész egy sokat sejtető Instagram-bejegyzéssel indult. A magyar sztárpár egyik tagja, L.L. Junior egy rövid, de annál beszédesebb üzenetet tett közzé, amelyben többek között azt írta: „nem vagyok házas”. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, sokan úgy vélték, a zenész ezzel üzent párjának, és akár a kapcsolatuk végére is utalhatott – írja a Bors.

A magyar sztárpár félrevezette a rajongókat

A válasz sem késett sokáig. Frey Tímea szintén az Instagramon reagált, és nem finomkodott. „De vagány vagy, tehetek róla haver, hogy sose legyél házas” – írta, ami sokak szerint egyértelműen azt jelezte, hogy komoly feszültség alakult ki közöttük.

A nyilvános adok-kapok gyorsan végigsöpört az interneten, a rajongók pedig egyre biztosabbak voltak benne, hogy vége a kapcsolatnak. A két híresség korábban sem rejtette véka alá a konfliktusait, így sokan most is valódi szakításra gyanakodtak.

Nem sokkal később azonban minden megváltozott. L.L. Junior egy videóban tisztázta a helyzetet, és elárulta: az egész csupán egy vicc volt, egy tudatosan felépített „médiahack”. Állítása szerint eszük ágában sincs szakítani, kapcsolatuk továbbra is rendben van.

A történet így végül inkább megosztotta a közönséget. Míg sokan megkönnyebbültek, mások úgy érezték, feleslegesen vezették meg őket. Egy dolog azonban biztos: a sztárpár, L.L. Junior és Frey Tímea ismét elérte, hogy mindenki róluk beszéljen.

