Új karrier Marics Petinek? Krausz Gábor szerint bármikor felvenné a konyhába

A Valmar énekese ismét megmutatta, hogy nem csak a színpadon állja meg a helyét. Marics Peti ezúttal a konyhában bizonyított, amikor saját készítésű ebéddel lepte meg Krausz Gábort – írja a Bors.

Marics Peti főztjét Krausz Gábor is megkóstolta – a Séfek Séfe sztárja szerint brutál finom lett Fotó: MW bulvár

A fiatal sztár eddig elsősorban a zenével hódította meg a közönséget. A Valmar dalai milliókat érnek el, majd a Megasztár zsűritagjaként is bizonyított, ráadásul a Hogyan tudnék élni nélküled? című film sikere is tovább erősítette a népszerűségét. Úgy tűnik azonban, hogy Marics Peti nem csak a szórakoztatóiparban tud nagyot alkotni.

Marics Peti a konyhában is meglepte Krausz Gábort

A sztárszakács és az énekes a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerkedtek meg közelebbről. Bár a versenyt végül Krausz Gábor nyerte meg, Marics Peti végig szorosan a nyomában volt, és végül az előkelő második helyen végzett.

A barátságuk azóta is megmaradt, a napokban pedig egy étteremnél futottak össze. A találkozásból azonban hamar különleges ebéd lett, ugyanis Marics Peti beállt a konyhába, és saját kezűleg készített ételt a sztárséfnek.

Krausz Gábor később egy közös fotóval mesélt a meglepő élményről.

„Sose hittem volna, hogy a Marics fog egyszer nekem ebédet készíteni. Tesó, ha nem jön be a zenélgetés vagy a színészkedés, akkor is megleszel. Köszi a gyrost, brutál finom volt. Jövök neked eggyel” – írta a Séfek Séfe zsűritagja.

Úgy tűnik tehát, hogy Marics Peti nemcsak a színpadon és a kamerák előtt állja meg a helyét, hanem akár a konyhában is komoly sikereket érhetne el – legalábbis Krausz Gábor véleménye alapján biztosan.

