Újra terhes Berki Mazsi? Kiderült az igazság

A Mazsiként ismert influenszer – polgári nevén Katona Renáta – egy jóga- és hangfürdő eseményen készült képet osztott meg, amelyet sógornője szervezett. A fotón egy szőnyegen ülve mosolyog, ám a kép fényviszonyai és testtartása miatt néhány követő úgy vélte, mintha a hasa kerekebb lenne a megszokottnál. A kommentelők közül többen rákérdeztek, várandós-e. A híresség nem hagyta sokáig bizonytalanságban rajongóit: egy órán belül válaszolt a felvetésekre. Mint írta, szó sincs terhességről, csupán egy előnytelen pózról és arról, hogy az elmúlt időszakban kevésbé figyelt szigorúan az étrendjére. Hozzátette, hogy most ismét visszatért a tudatos táplálkozáshoz és a rendszeres edzéshez - írja a Bors.

Berki Mazsi most a családjára és a karrierjére koncentrál. A kép illusztráció.

Fotó: Bost / Szabolcs László

Új fejezet Mazsi életében

A híresség neve az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Három és fél évvel ezelőtt váratlanul elveszítette férjét, Berki Krisztián-t, akinek halála sokakat megrázott az országban. Az influenszer akkor néhány hónapos kislányával maradt egyedül. Azóta azonban újra megtalálta a boldogságot: jelenlegi párja Kajári Zoltán, akivel már hosszabb ideje alkotnak egy párt. Kislányuk, Emma is gyakran feltűnik a közösségi médiában, ahol a követők egy vidám, szeretetteljes családi életbe nyerhetnek betekintést.

Visszatért a születési nevéhez

A közelmúltban egy másik döntése is nagy figyelmet kapott: bejelentette, hogy a jövőben ismét a születési nevét használja. Bár sokan továbbra is Berki Mazsiként ismerik, a vállalkozóként és influenszerként dolgozó híresség úgy döntött, hogy új szakmai projektjeihez már a Katona Renáta nevet kapcsolja. A változtatás egy új üzleti lépéssel is összefügg: átvette a Zoya nevű prémium sportruházati márkát. Elmondása szerint ez nemcsak a karrierjében, hanem az életében is egy új korszak kezdetét jelenti. A terhességről szóló pletykákat tehát gyorsan tisztázta: jelenleg nem vár gyermeket, és inkább a munkára, valamint az egészséges életmódra koncentrál. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Berki Mazsi összezuhant.