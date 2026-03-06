Dupla dinamit robbant: Metzker Viki és Nagy Bogi férfiakat megvadító képet osztott meg

Thaiföldön pihent együtt Metzker Viki és az énekesnő Nagy Bogi, akik egy közös fotóval örvendeztették meg rajongóikat. A dögös fürdőruhás kép gyorsan felkeltette a követők figyelmét, a kommentekben pedig sorra érkeztek a lelkes reakciók.
Metzker Viki és Nagy Bogi bikiniben
A DJ az Instagramon osztotta meg a medencében készült felvételt, amelyhez egy rövid üzenetet is fűzött:
most a pillanatnak él.
A nyaraláson a BSW tagjai is részt vettek. A rajongók közül pedig sokan dicsérték a párost, és volt, aki viccesen azt írta:
Mehetnétek a Topmodell leszek!-be.
A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.
