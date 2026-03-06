Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Metzker Viki

Dupla dinamit robbant: Metzker Viki és Nagy Bogi férfiakat megvadító képet osztott meg

Tegnap, 14:16
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A DJ és az énekesnő együtt hódították meg Thaiföldet. Forró hangulatú fotóval lepte meg követőit a népszerű Metzker Viki, egy medencéből készült fürdőruhás képet osztott meg nyaralásáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Metzker VikibswNagy Bogi

Thaiföldön pihent együtt Metzker Viki és az énekesnő Nagy Bogi, akik egy közös fotóval örvendeztették meg rajongóikat. A dögös fürdőruhás kép gyorsan felkeltette a követők figyelmét, a kommentekben pedig sorra érkeztek a lelkes reakciók.

Metzker Viki
Metzker Viki
Fotó: Instagram

Metzker Viki és Nagy Bogi bikiniben

A DJ az Instagramon osztotta meg a medencében készült felvételt, amelyhez egy rövid üzenetet is fűzött: 

most a pillanatnak él. 

A nyaraláson a BSW tagjai is részt vettek. A rajongók közül pedig sokan dicsérték a párost, és volt, aki viccesen azt írta: 

Mehetnétek a Topmodell leszek!-be.

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható. 

További tartalmak:

Metzker Viki megint túl szexi – bugyiban szelfizett

A magyar DJ ismét gondoskodott róla, hogy felrobbanjon az Instagram. Metzker Viki egy cicás, bugyis szelfivel jelentkezett, ami pillanatok alatt lázba hozta a rajongókat.

Nagy Bogi nem finomkodott: bikinis modell fenekét paskolta

Válás, pletykák és egy thaiföldi utazás kapcsán került ismét a figyelem középpontjába az énekesnő. Nagy Bogi az elmúlt napokban merész Instagram-sztorival hívta fel magára a figyelmet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!